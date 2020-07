Marvel-Wunder: Verfluchter X-Men-Film kommt doch noch ins Kino

Es gibt keinen Marvel-Film, der so oft verschoben wurde wie Mutants. Ursprünglich sollte das X-Men-Spin-off 2018 in die Kinos kommen. Jetzt steht endlich ein neuer Start fest.

Irgendjemand will wirklich nicht, dass New Mutants veröffentlicht wird. So wirkt es zumindest wenn man sich die Produktionsgeschichte des X-Men-Spin-offs anschaut, das 2017 gedreht wurde und ursprünglich im April 2018 in die Kinos kommen sollte. Fünf Mal wurde der Marvel-Film seitdem verschoben. Jetzt steht endlich ein neuer Kinostart fest.



In einer Pressemitteilung enthüllt Disney den neuen Termin für New Mutants. Zuletzt war der April als Kinostart angedacht. Nun erobert der Ableger ab dem 27. August 2020 die große Leinwand. Spannend dabei ist vor allem eine Sache: Disney hält trotz allen Rückschlägen in der Vergangenheit an einer Kinoauswertung fest.



Marvel-Film New Mutants kommt definitiv ins Kino

Das ist inzwischen alles als selbstverständlich. Unabhängig der holprigen Produktionsgeschichte, die New Mutants hinter sich hat, sorgte die Corona-Pandemie in den vergangenen Wochen und Monaten dafür, dass zahlreiche Studios und Verleiher ihre Filme direkt bei diversen Streaming-Diensten veröffentlichten.

Schaut den Trailer zu New Mutans:

Disney selbst hat etwa den Fantasy-Blockbuster Artemis Fowl in den USA bereits im Juni auf dem hauseigenen Streaming-Dienst Disney+ veröffentlicht. Am Freitag stößt außerdem Hamilton dazu. Die Aufzeichnung des erfolgreichen Broadway-Musicals sollte eigentlich im Oktober 2021 in die Kinos kommen. Hoffen wir, dass New Mutants seinen aktuellen Start dieses Mal wirklich halten kann.

Inszeniert wurde New Mutants von Das Schicksal ist ein mieser Verräter-Regisseur Josh Boone. Der Cast setzt sich aus folgenden Namen zusammen: Da wäre Game of Thrones-Star Maisie Williams und Anya Taylor-Joy, die in Filmen wie The Witch, Vollblüter und zuletzt Emma begeisterte. Dazu kommen Charlie Heaton, Alice Braga, Blu Hunt und Henry Zaga.

