Überraschender Gastauftritt in Dune 2 erklärt: Wer ist die mysteriöse Frau in Pauls Vision?

Nur wenige Sekunden zeigt uns Dune 2 in Pauls Vision eine geheimnisvolle Frau an seiner Seite. Trotzdem kommt sie uns bekannt vor. Hier findet ihr die Erklärung zu dem prominenten Cameo.

Achtung, es folgen Spoiler zu Dune 2: Schon zur Weltpremiere von Dune: Part Two sickerte die Beteiligung eines Stars durch, der zuvor nicht im Cast des Dune-Sequels geführt worden war: Anya Taylor-Joy steht zwar nicht einmal im Abspann, hat aber einen lange geheimgehaltenen Cameo in der Fortsetzung. Und obwohl ihr Gastauftritt nur sehr kurz ausfällt, hat er eine große Bedeutung, die wir euch hier aufschlüsseln wollen.

Gastauftritt in Dune 2 erklärt: Wen spielt Anya Taylor-Joy?

In Dune 2 trinkt Paul Atreides (Timothée Chalamet) in einer heiligen Höhle der Fremen das Wasser des Lebens, das aus einem jungen Sandwurm gewonnen wird. Er überlebt dieses gefährliche Unterfangen und schärft so seinen Blick in die Zukunft.

In seiner anschließenden Visionen trifft er auf eine mysteriöse junge Frau mit Spice-blauen Augen, gespielt von Anya Taylor-Joy (Das Damengambit, Furiosa: A Mad Max Saga). Vor ihrem "Ich liebe dich" kündigt die Fremde Paul an, dass sie ihm Wahrheiten zu seiner Familie zeigen wird, die ihn in seinem tiefsten Kern verletzten werden. Danach ist Paul nicht mehr derselbe. Er weiß nun, dass Baron Harkonnen (Stellan Skarsgård) sein Großvater mütterlicherseits ist.

BBC Anya Taylor-Joy in The Miniaturist

Obwohl wir an diesem Punkt in Dune 2 erstmals Anya Taylor-Joys Gesicht sehen, ist es nicht der erste Auftritt ihrer Figur. Genaugenommen läutet ihr Charakter die Sci-Fi-Fortsetzung sogar gleich zu Beginn ein: als Baby im Bauch von Lady Jessica (Rebecca Ferguson). Denn die Frau in der Zukunftsvision ist Pauls Schwester Alia Atreides.

Alia wurde noch vor Herzog Leto Atreides' (Oscar Isaac) Tod gezeugt. Jessica ist schwanger, als sie das Fremen-Wasser des Lebens trinkt und so zur religiösen Ehrwürdigen Mutter des Wüstenvolks wird. Vom verwandelnden Spice-Effekt der Droge und der gleichzeitigen Erinnerungsübertragung ihrer Vorgängerin ist auch der Embryo in Jessica betroffen. Die kleine Alia erlangt noch vor ihrer Geburt Bewusstsein und kann deshalb aus Jessicas Innerem heraus Gedanken-Gespräche mit ihrer Mutter führen.

Anders als die Romanvorlage von Frank Herbert zeigt Dune 2 Alias Geburt noch nicht. Dafür darf Paul seiner erwachsenen Schwester aber schon in einer Zukunftsvision gegenübertreten. Wodurch bereits die Spur zu Dune 3 gelegt wird, in der Anya Taylor-Joy sicherlich einen größeren Auftritt haben wird.

Wer ist Alia Atreides im Kosmos von Frank Herberts Dune-Saga?

In den Sci-Fi-Büchern von Frank Herbert wird Alia Atreides spätestens ab dem zweiten Roman, Der Herr des Wüstenplaneten * (im Englischen: Dune Messiah *), zu einer zentralen Hauptfigur. Ihre beschleunigte Entwicklung macht das frühreife Mädchen mit der überdurchschnittlichen Intelligenz, den besonderen Fähigkeiten und dem gesamten Erfahrungsschatz der Bene Gesserit jedoch zu einer Außenseiterin. Viele Fremen fürchten sich vor ihr und auch Jessica und Paul können sich kaum mit dem sonderbaren Familienmitglied messen.

Universal / Alia Atreides in bisherigen Dune-Verfilmungen (1984 & 2003)

Bene-Gesserit-Mutter Helen Mohiam bezeichnet Alia Atreides als "Abscheulichkeit", die niemals hätte existieren dürfen, und will sie beseitigen. Anders als in Denis Villeneuves Dune 2 ist es in Frank Herberts Roman Dune übrigens nicht Paul, sondern die zweijährige Alia, die Baron Harkonnen tötet: mit einem vergifteten Nadelstich während ihrer absichtlich eingefädelten Gefangenschaft im Feindeslager.

In den folgenden Dune-Romanen wird Alia für die neuen Atreides-Nachkommen zu einer wichtigen Mentoren-Figur, erhält einen einflussreichen Platz im Machtgefüge und knüpft schließlich romantische Beziehung zu einem gewissen Hayt, der in Dune 3 noch wichtig wird.

Mehr soll an dieser Stelle aber noch nicht zu Anya Taylor-Joys Alia Atreides verraten werden, um nicht zu viel zu spoilern. Wahrscheinlich wird Regisseur Denis Villeneuve an ihrer Rolle ohnehin noch ein paar Veränderungen vornehmen, da der Zeitrahmen des Charakters bereits in Dune 2 von der Buchvorlage abweicht.

