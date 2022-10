Umstrittenes Trash-Fest kehrt zurück – und der neue Film klingt gruseliger als alle Teile zuvor

Die Erfolgsgeschichte von Kenneth Branaghs Agatha Christie-Verfilmung geht weiter. Nach Mord im Orient-Express und Tod auf dem Nil kommt jetzt Teil 3 mit einem großartigen Cast.

Wer hätte gedacht, dass sich in der aktuellen Blockbuster-Landschaft ausgerechnet eine Reihe an Agatha Christie-Verfilmungen gegen die großen Superheld:innen von Marvel und DC durchsetzen kann. Als Privatdetektiv Hercule Poirot konnte Kenneth Branagh zuletzt jedoch zwei bemerkenswerte, wenn auch umstrittene Hits verbuchen.



A Haunting in Venice: Kenneth Branagh kehrt als Hercule Poirot zurück

Nach Mord im Orient Express und Tod auf dem Nil wird die Reihe Poirot-Reihe zur Trilogie ausgebaut. Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat Branaghs dritte Christie-Verfilmung offiziell grünes Licht erhalten: A Haunting in Venice. Neben dem Titel wurde auch der Hauptcast enthüllt – und der wartet mit einigen spannenden Namen auf.

Der Cast von A Haunting in Venice im Überblick:

Branagh klebt sich ein drittes Mal seinen überdimensionalen Schnurrbart als Hercule Poirot auf und übernimmt die Regie. Die Produktion soll am 31. Oktober 2022 starten, also genau an Halloween. Das passt zum gruseligen Thema des Films. Nach der leicht trashigen Ausrichtung der ersten zwei Filme, die nicht überall auf Zuspruch stieß, scheint Branagh dieses Mal mehr in die Horrorrichtung zu lehnen.

Jetzt im Heimkino: Einer der größten Überraschungserfolge 2022 *

A Haunting in Venice basiert auf dem Christie-Roman Hallowe'en Party aus dem Jahr 1969. Hierzulande ist das Buch zunächst unter dem Titel Die Schneewittchen-Party erschienen, ehe es 2018 in Die Halloween-Party umbenannt wurde.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Was sagt ihr zum Cast von A Haunting in Venice?