Unbedingt einschalten: Heute läuft einer der besten Filme aller Zeiten im TV, der keinen Filmfan kaltlässt

Bestimmte Filme kann man einfach immer wieder schauen, ohne dass sie jemals ihre Wirkung verfehlen. Einer dieser zeitlosen Klassiker läuft heute Abend im TV.

Schriftsteller-Legende Stephen King (Carrie, ES) hat bekanntlich nicht nur Horror-Werke verfasst, sondern sich auch in vielen anderen Genres ausgetobt. So auch bei dem Gefängnis-Roman The Green Mile, dessen Verfilmung aus dem Jahr 1999 als eine der besten von Kings literarischem Schaffen gilt.

Das Gerechtigkeitsdrama mit Fantasy-Elementen ist deshalb nicht grundlos ein gern gezeigter Klassiker im TV. Und auch heute Abend ist es mal wieder so weit.

Mitreißende Stephen King-Adaption im TV: Darum geht es in The Green Mile

Louisiana in den 1930ern: Der Todestrakt im Staatsgefängnis Cold Mountain beherbergt naturgemäß viele Kriminelle, die schlimme Dinge getan haben. Leiter Paul Edgecomb (Tom Hanks) und seine ihm unterstellten Wärter (u. a. David Morse) geben trotzdem ihr Bestes, um den Insassen ein möglichst würdevolles Ende zu bescheren.



Als eines Tages der Zwei-Meter-Hüne John Coffey (Oscar-Nominierung für Michael Clarke Duncan) eingeliefert wird, verändert sich der Alltag der Belegschaft auf bemerkenswerte Weise. Der angebliche Vergewaltiger und Mörder stellt sich nämlich als äußerst sanftmütig und empathisch heraus. Und nicht nur das: Der muskulöse Riese scheint Dinge vollbringen zu können, die nicht von dieser Welt sind.

Paul und seine Kollegen sind zunehmend fasziniert von dem mysteriösen Mann und fragen sich: Hat es Coffey wirklich verdient, auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet zu werden?

The Green Mile rührt in epischen drei Stunden Laufzeit gleich mehrfach zu Tränen

Nachdem er mit Die Verurteilten 1994 bereits eine King-Vorlage zu einem filmischen Meisterwerk formte, adaptierte Regisseur Frank Darabont fünf Jahre später erneut ein Werk der Horror-Ikone. Bei The Green Mile drückte er weitestgehend die gleichen Knöpfe wie beim legendären Vorgänger, indem er eine emotionale Geschichte spannend und ohne Scheu vor mitreißendem Pathos inszenierte.

In seinen 189 Minuten Laufzeit wechselt der Film problemlos zwischen Gerechtigkeitsdrama, Tragikomödie, Fantasy und Mystery-Thriller hin und her. In diesem ambitionierten Mix findet Darabont jedoch genügend Raum für seine Charaktere und erschafft zahlreiche denkwürdige Szenen, die einem unweigerlich die Tränen in die Augen treiben.

Nicht umsonst rangiert das vierfach oscarnominierte Epos bei der Filmdatenbank IMDb auf Platz 25 der bestbewerteten Filme aller Zeiten. Und auch bei der Moviepilot-Community genießt The Green Mile mit einer Durchschnittspunktzahl von 8,0 sehr hohe Anerkennung.

Wann läuft das Meisterwerk The Green Mile im TV?

The Green Mile läuft heute Abend am 31. Juli um 20:15 Uhr auf Vox. Die Wiederholung strahlt der Sender am 1. August um 22:15 Uhr aus.

Alternativ könnt ihr den Film aktuell in der Streaming-Flatrate von MagentaTV sehen oder bei diversen anderen Anbietern kaufen bzw. leihen.