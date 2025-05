Unbedingt nach The Last of Us schauen: Diese 2 erschütternden Endzeit-Filme dienten garantiert als Vorlage

Fans von The Last of Us sollten sich spätestens nach Staffel 2 des Endzeitdramas zwei brillante Postapokalypse-Filme ansehen, die bereits das Videospiel inspirierten.

Sobald das zweite Staffelfinale von The Last of Us über die Bühne gegangen ist, heißt es erneut: endlos warten auf Endzeitnachschub. Die Zeit könnten Fans des Genres nutzen, sich mit den geistigen Vorbildern zu befassen, die Game-Autor Neil Druckmann und Showrunner Craig Mazin als Inspiration dienten.

Insbesondere zwei postapokalyptischen Erzählungen teilen sich jede Menge DNS mit der HBO-Serie, in der Bella Ramsey und Pedro Pascal als Duo durch die Welt nach dem Untergang marschieren.

1. Filmtipp für The Last of Us-Fans: Children of Men

Children of Men von Ausnahmeregisseur Alfonso Cuarón basiert auf dem gleichnamigen Roman der britischen Autorin P.D. James und spielt in einer dystopischen Zukunft, in der seit Jahren kein Kind mehr zur Welt gekommen ist. Großbritannien ist längst im totalitären Chaos versunken und als dann auch noch die Nachricht kommt, dass der jüngste Mensch der Welt (ein 18-Jähriger) gestorben ist, geht mit ihm das letzte Licht der Hoffnung aus.

Die allerletzte Chance der Menschheit liegt nun in einer jungen Geflüchteten namens Kee (Pam Ferris), die vom ehemaligen Aktivsten Theo (Clive Owen) im Auftrag der Widerstandsanführerin Julian (Julianne Moore) an die Küste eskortiert werden soll. Eine Mission, von der die Zukunft der Spezies abhängt.

Der Film ist ein absolutes Muss für The Last of Us-Fans. Nicht nur, weil es die hauptsächliche Inspirationsquelle zur gefeierten Videospielreihe ist, sondern weil Children of Men bei uns auf Platz 1 der besten Sci-Fi-Filme der 2000er liegt.

Hier der Trailer zu Children of Men:

Children of Men - Trailer (English) HD

Streamen kann man Children of Men derzeit in keiner Flatrate, sondern nur als Leih- und Kauftitel bei Amazon, Sky, MagentaTV oder Apple TV. Die Heimvideo-Version ist bei Universal erschienen.

2. Filmtipp für The Last of Us-Fans: The Road

Mit The Road adaptierte Regisseur John Hillcoat den gleichnamigen Endzeitroman von Cormac McCarthy, dessen dichte Prosa als äußerst schwierig zu verfilmen gilt. Wir begleiten darin einen Mann (Viggo Mortensen) und seinen jungen Sohn (Kodi Smith-McPhee) auf ihrer ziellosen Reise durch die desolate Ödnis einer Postapokalypse, nachdem sie von der Mutter (Charlize Theron) verlassen wurden. Tödliche Gefahren wie Kannibalen lauern an jeder Ecke, doch die größte Bedrohung geht von der eigenen Hoffnungslosigkeit in dieser verlorenen Welt aus.

Bei Moviepilot lässt sich The Road in der Liste der besten Endzeitfilme finden, wenn auch einige Plätze hinter Children of Men.

Hier der Trailer zu The Road:

The Road - Trailer (Englisch)

Als Flatrate-Titel liegt The Road nur beim Streamer filmfriend vor, ansonsten könnt ihr ihn als Leih- und Kauftitel bei Amazon, Apple TV und Magenta TV abrufen. Universum hat alternativ die physische Heimkino-Variante.

Das sagen die The Last of Us-Macher zu den beiden Endzeit-Filmen

Welche Endzeiten den The Last of Us-Entwickler Neil Druckmann inspirierten, war nie ein Geheimnis. So soll ihm die Grundidee zum Spiel gekommen sein, als er Children of Men im Kino sah und sich fragte, warum es so etwas nicht als Game gibt (via GamesBeat ). Die Parallelen sind auch wirklich offensichtlich, wenn man mit beiden Stoffen vertraut ist.

Im Interview mit Collider betonte Druckmann 2023 erneut die Haupteinflüsse, nachdem er auch längst Produzent der Serienadaption war:

Sicherlich wurde [The Last of Us] von The Road und Children of Men beeinflusst, sowie von einer Reihe von Weltereignissen, auf die wir besser nicht näher eingehen sollten, da sonst jemand dem Interview vorwerfen wird, politisch zu sein. Was ich an diesem Genre und diesen Geschichten liebe, besonders wenn sie stärker charakterorientiert sind, ist, dass die besten Geschichten wirklich interessante Charaktere haben, in denen wir uns wiederfinden und so viel Druck wie möglich ausüben können.

Ich bin kein großer Fan des Zombie-Genres. Nicht, dass ich es nicht mag. Ich dachte nur nie: 'Oh mein Gott, der neueste Zombiefilm ist da.' Und ich denke auch nicht: 'Oh mein Gott, ich muss unbedingt in den neuesten Apokalypse-Film.' Aber Children of Men hat mich umgehauen, The Road hat mich umgehauen, und The Last of Us zu spielen hat mich umgehauen. Alle Drei drehen sich im Kern um Beziehungen und das liebe ich.

Serien-Showrunner Craig Mazin gibt im selben Interview zu, dass er bis auf drei relevante Ausnahmen überhaupt kein Fan des Genres war:

Das zweite Staffelfinale von The Last of Us könnt ihr ab kommendem Montag, den 26. Mai 2025 bei Sky und WOW ansehen. Staffel 3 ist auch bereits bestellt, insgesamt wird die Erzählung aber noch eine 4. Season brauchen.