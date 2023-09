Vergessene Action-Komödie bei Netflix auf Platz 1: Vor 3 Jahren hat sie niemand gesehen, aber jetzt bekommt sie ein zweites Leben

Auf Platz 1 der Film-Charts bei Netflix gibt es jetzt eine Action-Komödie von 2020. Trotz tollem Cast ging sie bei ihrem ursprünglichen Streaming-Start völlig unter.

Netflix kann vergessenen Streaming-Krachern zu einem zweiten Leben verhelfen. So geschieht es momentan mit der Action-Komödie Superintelligence, in der sich Comedy-Ass Melissa McCarthy (Brautalarm) mit einer wildgewordenen KI herumschlagen muss. Viele hatten den Film von 2020 gar nicht auf dem Schirm. Jetzt erntet er auf Platz 1 der Film-Charts späten Ruhm. Zu recht?

Superintelligence bei Netflix: Lohnt sich die Action-Komödie über eine bedrohliche KI?

Carol (McCarthy) ist auf den ersten Blick eine Frau ohne besonders viele hervorstechende Eigenschaften. Eine im Geheimen wachsende Superintelligenz hört zufällig mit, als sie bei einem Bewerbungsgespräch als "durchschnittlichste Person der Welt" bezeichnet wird. Und kettet kurzerhand das Schicksal der Menschheit an Carols Alltag.

Warner / HBO Max Bobby Cannavale und Melissa McCarthy in Superintelligence

Fortan spricht die hochentwickelte KI (Stimme im Original: James Corden) über Fernseher, Computer oder Radio mit Carol und beobachtet sie bei der Arbeit oder ihren Versöhnungsversuchen mit Ex-Freund George (Bobby Cannavale). Nach drei Tagen will die Superintelligenz entscheiden, ob sie die Menschheit retten oder vernichten muss.

Superintelligence feierte seine Streaming-Premiere im November 2020 beim US-Streamer HBO Max und bekam einen limitierten Kinostart. Seinerzeit wurde der Film von vielen Kritiker:innen verrissen (via Metacritic ). Indiewire nannte die Action-Komödie etwa "einen der schlechtesten Filme des Jahres" und "ein humorloses Nichts". Viele Netflix-Abonnent:innen sind gegenwärtig offenbar anderer Meinung.

