Vergesst die Charts: Diese 9 Weihnachtsfilme bei Netflix lohnen sich wirklich

Die Netflix-Charts sind seit Wochen voll mit Weihnachtsfilmen, doch viele davon überzeugen nicht. Dabei hat Netflix genau 9 gute Weihnachtsfilme in petto und wir sagen auch, welche das sind.

Das Filme-Schauen gehört für viele genauso sehr zur Weihnachtszeit dazu wie das Plätzchenbacken und Glühweintrinken. Doch mit dem großen Angebot fällt auch die Auswahl schwer – vor allem, wenn zahlreiche neue Weihnachtsfilme die Charts dominieren, während sie sich laut euren Film-Bewertungen bei Moviepilot gar nicht lohnen. Wir verraten euch deshalb, welche Weihnachtsfilme sich 2024 laut der Moviepilot-Community auf Netflix am meisten lohnen.

Die Kriterien: Um für das Ranking zugelassen zu werden, brauchten die Filme mehr als 50 Bewertungen und eine bessere Bewertung als 6,0 von 10 bei Moviepilot. Die Bestnote von 10 hat keiner erreicht, aber einer ist mit 7,9 absoluter Spitzenreiter. Es müssen keine Eigenproduktionen von Netflix sein.

Platz 9 der besten Weihnachtsfilme bei Netflix: Der Grinch

6,3

Alle kennen ihn, den größten Weihnachtsmuffel überhaupt: Der Grinch. Mittlerweile wird sogar Menschen, die mit Weihnachten nichts anfangen können, der Spitzname „Weihnachts-Grinch“ verpasst. Das griesgrämige Wesen aus dem Kinderbuch Wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat von Dr. Seuss aus den 1950er Jahren hat es also zu einem echten Phänomen geschafft.

Hinter dem grünen Ungeheuer steckt eine verletzte Seele mit schlechten Erinnerungen an Weihnachten, die deshalb versucht, das Fest zu sabotieren. Ob er irgendwann Freude an Weihnachten findet, erzählt der unterhaltsame Animationsfilm von Yarrow Cheney aus dem Jahr 2018. Die Live-Action-Verfilmung mit Jim Carrey aus dem Jahr 2000 schafft es bei euch lediglich auf eine Bewertung von 5,5.

Platz 8 der besten Weihnachtsfilme bei Netflix: Carry-On

Bewertung der Moviepilot-Community: 6,4

Das Netflix-Original Carry-On von Action-Regisseur Jaume Collet-Serra eroberte erst diesen Monat die Netflix-Charts und war in über 80 Ländern auf Platz 1. Mit dem weihnachtlichen Setting und der unterhaltsamen Action wurde er vielerorts mit Stirb Langsam verglichen – dem Action-Weihnachtsfilm schlechthin. Jaume Collet-Serra ist zudem bekannt für seine schnell inszenierte Hochdruck-Action auf engem Raum wie in Non-Stop oder The Shallows.

In Carry-On hat der Sicherheitsbeamte Ethan Kopek zu Weihnachten am Flughafen so einiges zu tun. Doch der Stress geht erst mit einem gefährlichen Auftrag so richtig los: Er wird von einem Reisenden erpresst, ein Paket durch die Sicherheitskontrolle zu schleusen. Wenn er nicht kooperiert, steht das Leben seiner Freundin auf dem Spiel, doch so leicht lässt sich Kopek nicht hinters Licht führen.

Platz 7 der besten Weihnachtsfilme bei Netflix: Silver Skates

6,5

Der 2020 erschienene Film Silver Skates von Michael Lockshin erzählt eine ganz andere Geschichte als viele klassische Weihnachtsfilme. Im Russland des Jahres 1899 begegnen sich der Eis-Kurier Matvey und die aristokratische Alisa in Sankt Petersburg. Während Matvey für das Geld, das er für die Behandlung seines kranken Vaters braucht, in die Welt der Kriminalität eintaucht, träumt Alisa von einer wissenschaftlichen Karriere.

Trotz gesellschaftlicher Unterschiede verlieben sich die beiden und kämpfen inmitten von Intrigen, Diebstählen und Verfolgungen um ihr Glück und die Freiheit, ihre Träume zu verwirklichen. Besonders begeistern dürfte Weihnachtsfilm-Fans die herrliche Winterlandschaft sowie die fantastischen, üppigen und fantasievollen Kulissen und Kostüme.



Platz 6 der besten Weihnachtsfilme bei Netflix: The Christmas Chronicles

6,5

In The Christmas Chronicles von Clay Kaytis nehmen nicht nur der Weihnachtsmann, sondern auch die Geschwister Kate und Teddy eine zentrale Rolle ein. An Heiligabend verstecken sie sich in seinem Schlitten und überraschen ihn, was zu einem riesigen Chaos führt. Nach einem Crash sind der Schlitten und die Geschenke zerstört, die Rentiere verschwunden und sogar Santa Claus’ Mütze verloren.

Nun geht es darum, ob der Weihnachtsmann und die Geschwister alles rechtzeitig wieder in Einklang bringen können. Der Film verspricht jede Menge Familienunterhaltung, nicht zuletzt, weil sich hier Hollywood-Star Kurt Russell als Weihnachtsmann höchstpersönlich die Ehre gibt (und als seine Filmfrau seine echte Ehefrau Goldie Hawn dabei ist).



Platz 5 der besten Weihnachtsfilme bei Netflix: Ein klitzekleines Weihnachtswunder

6,7

Er ist neben Carry-On der jüngste Film in diesem Ranking, denn auch Ein klitzekleines Weihnachtswunder von Regisseur Simon Otto wurde erst diesen Dezember veröffentlicht. Dennoch hat der animierte Film bereits eine große Fangemeinde gewonnen. Das Besondere an ihm ist, dass er verschiedene Geschichten miteinander verwebt und so eine facettenreiche Erzählung rund um das Thema Weihnachten entsteht.



So geht es beispielsweise um eine einsame Lehrerin, die bisher vor allem durch ihre strenge Haltung aufgefallen ist, oder um eine Familie, die versucht, das Weihnachtsfest perfekt zu gestalten. Am Ende erkennen sie alle, dass eigentlich nur eines zählt: Liebe und Zusammenhalt. Trotz der Tiefgründigkeit bringt der Film auch viel Witz mit sich und regt nicht nur zum Reflektieren, sondern auch zum Lachen an.

Platz 4 der besten Weihnachtsfilme bei Netflix: Liebe braucht keine Ferien

6,8

Es ist eine der Rollen, mit denen Cameron Diaz bis heute untrennbar verbunden wird: Amanda Woods aus Liebe braucht keine Ferien. Als Eigentümerin einer Agentur für Kinotrailer in Hollywood hat sie nach der Trennung von ihrem Freund genug von den Männern. Sie beschließt, über eine Online-Plattform ihr Haus mit einer anderen Frau zu tauschen, um Weihnachten weit weg von zu Hause zu verbringen. Doch der Abstand zum männlichen Geschlecht gelingt ihr nicht wirklich und alles kommt anders als geplant.

Liebe braucht keine Ferien von Regisseurin Nancy Meyers ist die perfekte romantische Komödie für die Weihnachtszeit. Neben den herausragenden Schauspieler:innen überzeugt der Film vor allem durch jede Menge Humor. Ein Feel-Good-Movie für die kalte Jahreszeit.

Platz 3 der besten Weihnachtsfilme bei Netflix: Charlie und die Schokoladenfabrik

6,8

Der Fantasy-Film von Tim Burton aus dem Jahr 2005 erzählt die Geschichte von Charlie Bucket, einem armen Jungen, der eines von fünf goldenen Tickets für Willy Wonkas geheimnisvolle Schokoladenfabrik gewinnt. Zusammen mit anderen Kindern betritt er eine Welt voller Wunder und Gefahren – ein Besuch, der weit mehr als nur ein einmaliges Abenteuer verspricht. Die Geschichte entfaltet sich auf emotionale und unterhaltsame Weise, ohne jedoch gleich alles zu verraten.

Auch wenn Charlie und die Schokoladenfabrik mit Johnny Depp als Willy Wonka kein klassischer Weihnachtsfilm ist, passt er perfekt in diese Jahreszeit. Nicht nur wegen seines winterlich-wunderlichen Settings, sondern auch weil er zeigt, wie Wünsche wahr werden und sich Nächstenliebe auszahlt. Er ist perfekt für alle, die gerne lachen, aber gleichzeitig auch etwas Adventliches suchen, das zum Nachdenken anregt.

Platz 2 der besten Weihnachtsfilme bei Netflix: Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

7,1

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel von Václav Vorlícek ist ein echter Weihnachtsklassiker, der bereits aus dem Jahr 1973 stammt. Auch wenn es durchaus Parallelen zu dem Märchen Aschenputtel der Gebrüder Grimm gibt, hebt sich Aschenbrödel deutlich von Aschenputtel ab. Denn hinter ihr steckt eine abenteuerlustige Frau, die ihr Schicksal selbst in die Hand nimmt und über viele Talente, wie das Armbrustschießen, verfügt.

Zum Weiterlesen: So eklig waren die Dreharbeiten von Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

Dennoch spielt auch hier die Beziehung zu einem Prinzen eine ganz besondere Rolle, weshalb auch Fans von winterlichen Liebesgeschichten abgeholt werden. Neben einer Ladung Liebe bietet der tschechische Klassiker auch eine ordentliche Portion Humor und lädt zum Träumen ein. In Deutschland gehört er seit Jahrzehnten fest zum TV-Weihnachtsprogramm und jetzt auch zur Streaming-Welt.



Platz 1 der besten Weihnachtsfilme bei Netflix: Klaus

7,9

Der spanische Animationsfilm Klaus von Sergio Pablos aus dem Jahr 2019 ist im Vergleich zu vielen anderen hier gelisteten Filmen relativ neu und hebt sich auch in anderer Hinsicht ab. Statt prominenter Schauspieler:innen wie Johnny Depp oder Cameron Diaz stehen hier die liebevoll handillustrierten Zeichentrickfiguren und ein spannender Plot im Vordergrund. So geht es um Jesper, einen Postboten, der in das trostlose Städtchen Spendelberg versetzt wird. Doch so freudlos dieser Ort auch scheint, gewinnt Jesper sein Lächeln bald zurück, als er auf zwei ganz besondere Menschen trifft. Darunter auch auf den mysteriösen Zimmermann Klaus, der sich zunehmend wie der uns bekannte Weihnachtsmann verhält.

Der Film offenbart viele Geschichten über Weihnachten, beispielsweise was es mit dem Schreiben von Briefen an Santa Claus auf sich hat und warum unartige Kinder Kohle in ihren Socken finden. Für seine fantasievolle Gestaltung, die vielen witzigen Szenen und die großen Überraschungen erhielt der Film viel Lob und ist generell einer der beliebtesten Netflix-Originals. Klaus landet bei der Moviepilot-Community mit Abstand auf Platz 1 der auf Netflix verfügbaren Weihnachtsfilme.