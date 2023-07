Vergesst endlich Henry Cavill! The Witcher hat schon jetzt eine viel bessere Hauptfigur als Geralt

“Ohne Henry Cavill, ohne mich”, lautet das erboste Fazit vieler The Witcher-Fans. Er verlässt die Serie und sein Nachfolger als Geralt von Riva steht fest. Na und? Wenn es nach mir geht, würde der Hexer komplett aus der Serie fliegen.

Ja, Henry Cavill ist ein toller Geralt von Riva in The Witcher. Sein Ausstieg aus dem Netflix-Epos nach Staffel 3 macht deswegen viele traurig bis wütend. Wie ein Teil der The Wichter-Fans und sogar Netflix selbst Henry Cavill als Heilsbringer behandeln, ist allerdings komplett überzogen.

Es ist nicht nur respektlos gegenüber seinem bereits angekündigten Nachfolger Liam Hemsworth, es ist auch schlichtweg falsch. The Witcher braucht Henry Cavill nicht mehr und hat mittlerweile ohnehin eine viel spannendere Hauptfigur.

Henry Cavills Witcher wurde von Staffel zu Staffel der Fantasy-Serie unwichtiger

Rückblickend war Staffel 1 ohne Zweifel die Henry Cavill-Show. Auch, aber nicht nur, weil der Superman-Darsteller keinen Hehl daraus machte, ein riesiger Fan der Fantasy-Vorlage zu sein. Die homoerotische Chemie mit Joey Batey als Rittersporn hat mich in meinen Träumen verfolgt. Die schräge Monster-of-the-Week-Action mit Cavills virtuosen Kampfchoreografien war mir ein Fest. Die Art, wie er "Hm" grummelte – wie ein hungriger Braunbär auf Liebesentzug – hat mich im Innersten erwärmt.

Ich vertraue Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich und ihrem Team, dass sie Liam Hemsworth genauso effektiv und mit passgenauen Lederhosen in Szene setzen werden wie Henry Cavill. Doch selbst wenn nicht, ist das kein Untergang. Denn Geralt von Riva hat uns zwar in, aber schon lange nicht mehr durch die Serie geführt. Die wirklich interessanten Storylines passieren längst mit anderen Figuren.

Netflix The Witcher: Geralt und Yennefer

Geralts Beziehung zu seiner Ziehtochter Ciri und zu Yen waren seine stärksten Säulen in Staffel 2 und 3. Dass Henry Cavill kurz vor seinem Ausstieg noch ein paar Grumpy-Dad-Momente und das Liebesgeständnis an Yen mitnehmen durfte, freut mich. Doch bereits am Ende der 1. Staffel The Witcher veränderte sich für mich der Fokus der Serie.

Netflix hat schon jetzt eine perfekte neue Hauptfigur für The Witcher: Yennefer von Vengerberg

Das beste Beispiel für eine gelungene Hauptrollen-Übergabe ist einer der bekanntesten Ausstiege der Serien-Geschichte. Sieben Jahre lang klebte die Kult-Mystery-Serie Akte X an David Duchovnys Agent Mulder. Als der Charme-Bolzen die Serie verlassen wollte, wurde sie ohne ihn weitergeführt – und war mit seiner (ehemaligen) Partnerin Scully (Gillian Anderson) so gut wie immer. Auch The Witcher würde davon profitieren, die Zügel vollständig an eine wichtige Frauenfigur zu übergeben: Yennefer von Vengerberg (Anya Chalotra).

The Witcher im epischen Heimkino: Das ist einer der besten Ultrakurzdistanz-Beamer *

Während Geralt vor allem mit Coolness dank seiner No-Bullshit-Attitüde und Badewannen-Szenen punktet, verhandelt die Serie mit Yen die wirklich spannenden Themen. Ihre Geschichte wird uns von Beginn an erzählt. In ihr kämpfen Geltungsdrang und die Verantwortung für ihre außergewöhnlich starken Kräfte, der Wunsch nach Zuneigung und nach Unabhängigkeit um die Vorherrschaft. Sie hat für ihr Leben als Zauberin die Möglichkeit aufgegeben, schwanger zu werden, will aber Mutter sein.

Netflix The Witcher: Yennefer und Ciri

In Staffel 2 bekommt Yen nach dem Verlust ihrer Kräfte weitere Charakterdimensionen: Rücksichtslosigkeit und Egoismus, wenn sie Ciri entführt, und Galgenhumor, wenn sie machtlos auf Rittersporn trifft. Dass eine mächtige Frauenfigur auch mal Comic Relief sein darf, ist selten. Und genau deshalb so gut.

In Staffel 3 hat Yennefer bereits fast alle Zügel in der Hand: Sie ist für die magische Ausbildung von Ciri verantwortlich und sorgt dafür, dass alle Magier:innen auf der Insel Thanedd zusammentreffen. Sie hat ihre eigene Rolle als Elternersatz für Ciri und freundschaftliche Dynamik zu Rittersporn gefunden. Geralt als Vermittler braucht es nicht mehr, Yen ist längst über ihre Beziehung zum Hexer hinausgewachsen. So wie die Serie über Geralt von Riva.

Interview-Empfehlung für The Witcher-Fans:

Hört im Podcast, warum Staffel 3 die beste ist bisher – und Staffel 4 gut ohne Henry Cavill auskommen wird

Meine Kollegin Lisa Ludwig und ich haben uns den 1. Teil der 3. Staffel The Witcher angeschaut und diskutieren im Podcast über die neuen Folgen und Henry Cavills Ausstieg.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Obwohl The Witcher in der 3. Staffel seine beiden größten Probleme noch immer nicht bewältigen kann, wird sie Fans Freude machen. Geralt, Ciri und Yennefer sind endlich zusammen und die Geschichte ist fokussierter: Alle wollen Ciri. Folge 6, 7 und 8 der 3. Staffel The Witcher starten am 27. Juli bei Netflix.



*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.