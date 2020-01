Vikings: Vorschau zur nächsten Folge verrät den heftigsten Twist von Staffel 6

Die nächste Folge von Vikings Staffel 6 erwartet uns noch diese Woche. Der Teaser zeigt bereits, wohin es Hvitserk nun verschlägt und kündigt weiteres Unheil an.

Achtung, Spoiler zu Vikings! Bei Vikings steht nächste Woche schon das Midseason-Finale der 6. Staffel an und bis dahin verschärfen sich einige Konflikte weiter fleißig. Die kommende 9. Folge bringt uns den großen Krieg noch ein Stück näher und zeigt Kattegat vor einer Zerreißprobe. So fürchtet Björn nicht nur eine Attacke Haralds, sondern muss sich jetzt auch noch mit Angreifern aus dem Osten auseinandersetzen.

Die nächste Vikings-Episode trägt im Original den Titel Resurrection und enthüllt außerdem, was mit Hvitserk (Marco Ilsø) passiert, der zuletzt aus Kattegat verbannt wurde. Oben im Titelbild und weiter unten auf der Seite könnt ihr euch den Teaser zur Folge anschauen.

Vikings Staffel 6: Ivar hat einen neuen alten Verbündeten

Nachdem er im Drogenrausch Lagertha tötete, schien Hvitserks Schicksal beinahe schon besiegelt, doch in der Vikings-Episode Valhalla Can Wait kam er noch einmal mit dem Leben davon. Björn setzte ihn jedoch vor die Tore Kattegats, womit Hvitserks Geschichte eine neue Wendung nimmt.

Wie die neue Vorschau zeigt, landet Hvitserk ausgerechnet im Lager Ivars (Alex Høgh Andersen) - wieder einmal. Wir erinnern uns: Als der Zwist unter Ragnars Söhnen begann, schlug sich Hvitserk zunächst auf Ivars Seite. In Staffel 5 unterstützte er dann aber Björn, nachdem der Knochenlose den Tod von Hvitserks Freundin Thora angeordnet hatte.

Der Hvitserk/Ivar-Twist in Vikings ist spektakulär

Spannend ist Hvitserks neuerlicher Seitenwechsel auch deshalb, weil die Figur in Staffel 6 ein regelrechtes Ivar-Trauma durchlebt. So erschien ihm im Rausch Thoras Geist, der ihm befahl, den Knochenlosen zu ermorden. Zudem tötete er Lagertha, weil er sie für einen Ivar-Dämon hielt.

Was genau hinter der Enthüllung steckt, bleibt also abzuwarten. Da Björn ihn verbannte und Hvitserk in Vikings noch nie durch Charakterstärke glänzte, ergibt seine abermalige Koalition mit Ivar durchaus Sinn. Womöglich aber will er Ivar immer noch töten und gewinnt nur dessen Vertrauen, um im richtigen Moment eiskalt zuzuschlagen.

Interessant wird sicherlich auch das erstmalige Treffen von Hvitserk und Oleg, dem neuen Super-Schurken der Serie und Ivars aktuellem Verbündeten. Vieles deutet darauf hin, dass Ivar sein eigenes Süppchen kocht und wir dürfen gespannt sein, welche Rolle Hvitserk in dieser Konstellation einnimmt.

Vikings: Der Teaser zu Staffel 6 Folge 9

Vikings: Die ersten 5 Staffeln Vikings sind in Deutschland bei Sky Ticket zu sehen.

Die Vikings-Folge Resurrection erscheint hierzulande am 30. Januar 2020 bei Amazon Prime Video. Jede Woche steht dort eine neue Episode zum Stream bereit. Nach Folge 10 der 6. Staffel legt die Serie aber erst einmal eine Pause ein, bis zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr weitere 10 Episoden folgen.

