Fear the Walking Dead Staffel 7 macht Pause: Wann & wie geht's nach Folge 8 weiter?

Die 7. Staffel von Fear the Walking Dead verabschiedet sich nach Folge 8 in die Winterpause. Wann ihr mit neuen Folgen bei Amazon rechnen könnt, erfahrt ihr hier.

Mit Staffel 7 hat Fear the Walking Dead den Status Quo grundlegend verändert. Eine Rakete mit nuklearen Sprengsätzen hat Texas in eine Fallout-Apokalypse mit Zombies verwandelt, während die veränderte Landschaft Victor Strand als neuen Bösewicht zutage fördert. Aber nach 8 Episoden ist vorerst wieder Schluss.

Wann es mit Episode 9 bei Amazon Prime Video weitergeht, welche drängenden Fragen die nächsten Folgen beantworten müssen und ob es eine 8. Staffel von Fear the Walking Dead geben wird, haben wir euch hier zusammengetragen.



Fear the Walking Dead Staffel 7: Wann kommt Folge 9 bei Amazon?

Aktuell gibt es montags keine neue Folge von Fear the Walking Dead bei Amazon Prime Video. Die 8. Folge vom 6. Dezember 2021 ist offiziell das Midseason-Finale und die letzte Fear-Episode für dieses Jahr. Die 2. Staffelhälfte wird ab dem 17. April 2022 in den USA bei AMC an den Start gehen. Die Dreharbeiten laufen noch bis Mitte Dezember.

In Deutschland werden die 8 neuen Folgen wieder einen Tag nach US-Start ab 18. April 2022 immer montags bei Amazon Prime Video veröffentlicht. Fear the Walking Dead Staffel 7, Teil 2 umfasst die Episoden 9 bis 16.

Ganz so lange braucht ihr aber nicht auf Neues von The Walking Dead warten. Ab dem 21. Februar 2022 startet Teil 2 der 11. Staffel The Walking Dead bei Disney+ mit acht neuen Folgen.

Fear the Walking Dead: Staffel 7 muss noch einige Fragen beantworten

Das Midseason-Finale der 7. Staffel endete mit einer Kriegserklärung. In den kommenden Episoden erwartet uns ein All Out War zwischen Alicia und Victor Strand. Denn als sie entdeckt, dass er ihren Freund Will eiskalt ermordet hat, schwört sie Rache. Alicia droht Strand, ihm das zu nehmen, was er am meisten liebt: seine Festung und sein Königreich.

Der Fokus auf die nuklear versuchte Umwelt könnt nun etwas in den Hintergrund rücken, während sich Staffel 7 auf den Kampf zwischen den seit Staffel 1 im Zentrum stehenden Hauptfiguren konzentriert. Dabei müssen die kommenden Episoden noch einige drängende Fragen beantworten.

Krieg in Texas: Werden Alicia und und Victor Strand sterben?

Victor Strand (Colman Domingo) ist seit der 1. Staffel Teil von Fear the Walking Dead und hat sich nach 6 Jahren zum Vollblutschurken transformiert. Der gefährliche Opportunist und Überlebenskünstler ist durch seine Taten in Staffel 7 an einem Punkt angelangt, an dem er nicht mehr zu rehabilitieren ist. So sehr es auch weh tut: Colman Domingos Serienabschied rückt unaufhaltsam näher.

Fear the Walking Dead: Alicia

Kaum eine Figur hat sich in Fear the Walking Dead so drastisch entwickelt wie Alicia Clark (Alycia Debnam-Carey). Sie verlor ihren Vater, ihre Mutter, ihren Bruder und nun auch noch ihren Arm. Nach einem Walker-Biss muss sie ihrem Arm amputieren. Allerdings scheint es dafür schon zu spät gewesen zu sein und seit jeher kämpft Alicia mit einer Infektion, die ihr physisch und psychisch zu schaffen macht.

Die Serie verdeutlicht uns, dass Alicias Tod nur eine Frage der Zeit ist. Ob sie die Infektion vielleicht doch überstehen kann, werden wir sicherlich im Verlauf der zweiten Hälfte von Staffel 7 herausfinden. Werden wir womöglich gleich zwei Hauptfiguren auf einmal verlieren?

Fear the Walking Dead-Rätsel: Was ist Padre?

In Folge 8 gab es erstmals konkrete Hinweise auf den mysteriösen Ort Padre, nach dem zahlreiche Charaktere in Staffel 7 suchen. Tatsächlich ist P.A.D.R.E. der Codename eines geheimen Projekts der US-Regierung. Dabei handelt es sich um einen Ort, an dem die Zivilisation wieder aufgebaut werden soll. Wo sich dieser Ort befindet und ob es dabei um die Civic Republic handeln könnte, bleibt weiterhin ein Rätsel, das Staffel 7 noch auflösen muss.

Wie kehrt Madison zu Fear the Walking Dead zurück?

Madison in Fear the Walking Dead

Seit Staffel 4 fragen sich die Fans, ob Madison tatsächlich einen Heldentod starb oder vielleicht doch in der Serie überlebt haben könnte. Jetzt haben wir die Antwort: Madison lebt und wird noch in Staffel 7 zurückkehren . Bei einem Gastauftritt wird es nicht bleiben, dennvon Fear the Walking Dead.

Aber wie hat Madison das Feuer im Stadion überlebt? Wo war sie all die Jahre? Und wie wird sie auf den Krieg zwischen ihrer Tochter Alicia und ihrem Drinking Buddy Strand reagieren? Auf all diese Fragen werden wir hoffentlich Antworten erhalten. Jetzt können wir nur hoffen, dass Alicia ihre Infektion überstehen kann. Sonst hätte Madison in ihrer Abwesenheit all ihre Kinder verloren.

Fear the Walking Dead bei Amazon: Kommt noch eine 8. Staffel?

Eine weitere Season von Fear the Walking Dead wurde am 5. Dezember 2021 offiziell verkündet. Hinter den Kulissen wird Staffel 8 schon länger in Stellung gebracht, wie aus einem Bericht des Austin Chronicle hervorgeht.

Dieser verkündete im November, dass die Produktion von Fear the Walking Dead ab der 8. Staffel nicht mehr in Texas stattfinden wird, sondern in Savannah im US-Bundesstaat Georgia.

Nach 4 Staffeln wird Fear the Walking Dead sein Zuhause verlassen und an die Ostküste der USA ziehen. Damit können sich Fans auf einen erneuten Ortswechsel und damit Abschied vom nuklear verseuchten Texas einstellen.

