Vor After Passion 3: After Truth beantwortet eine wichtige Frage rund um Trevor erst in der Abspannszene und zwar so

Nach After Passion führt der 2. Teil, After Truth, die Geschichte von Tessa und Hardin weiter. Doch die Fortsetzung klärt erst in ihrer Post-Credit-Szene eine Frage zu Trevor, die für Teil 3 nicht unwichtig ist.

Am heutigen Mittwoch, der 16. August 2023, zeigt ProSieben um 20:15 Uhr erstmals das After Passion-Sequel After Truth. Nach dem turbulenten Beginn ihrer Liebe versuchen darin Tessa (Josephine Langford) und Hardin (Hero Fiennes Tiffin) ihre Beziehung in die richtigen Bahnen zu lenken. Doch angesichts Hardins wechselhafter Stimmungslagen fragt sich Tessa, ob es nicht besser für sie wäre, ihre Zuneigung einem anderen zu schenken.

After Passion-Sequel heute im TV: After Truth schließt erst im Abspann eine entscheidende Lücke

After Truth (im Original: After We Collided) ist der zweite Teil der Verfilmung der After-Buchreihe * von Anna Todd. Nachdem Tessa sich zuletzt in den Bad Boy Hardin verliebte, darf sie nun bei einem Verlags-Praktikum die Good-Guy-Alternative zum Auf und Ab ihrer bisherigen Beziehung kennenlernen: Trevor Matthews (Dylan Sprouse) ist vielleicht etwas steif, aber immer freundlich, zuverlässig und hilfsbereit. Doch reicht das aus, um die Finger von Hardin zu lassen? (Achtung, es folgen Spoiler zum After Truth-Ende.)

Constantin After Truth: Trevor & Tessa

Natürlich nicht: Am Ende von After Truth stieg Tessa wieder zu Hardin ins Auto. Und auch wenn der zweite Teil der After Passion-Reihe auf dem Cliffhanger von Tessas obdachlosem Vater endete, passiert noch mehr in der Post-Credit-Szene bzw. eigentlich Mid-Credit-Szene: Wir sehen Trevor nochmal wieder.

Für diesen letzten Nachklapp springt After Truth in der Zeit zurück zur Party, wo Trevor zuvor ohne Erklärung verschwand. Nun reicht der Film seine Perspektive nach: Trevors Selbstgespräch im Badezimmer, um Tessa nach einem Date zu fragen. Doch als er endlich genug Mut dafür zusammenkratzt, hat er seine Chance bereits verpasst.

Warum der Abschluss von Trevors Geschichte vor After Passion 3 wichtig ist

Für Tessas und Hardins Geschichte ist diese Szene nicht weiter von Bedeutung, für die Abrundung von Trevors Charakter schon. Zwar konnten wir uns seine Zuneigung zu Tessa zusammenreimen, nachdem er Hardins Telefonanruf verschwieg, aber hier bestätigt After Truth ein für alle Mal, dass er sich in seine Kollegin verliebt hat und nicht länger nur passiv bleiben wollte.

Constantin After Truth: Trevor Matthews

Trotz seines Scheiterns findet After Truth hier ein Ende für Trevors Handlungsbogen. Wir können so besser mit ihm abschließen und verstehen, warum er ab Teil 3, After Love, nicht länger auftaucht: Er muss seine Liebes-Niederlage akzeptieren und verschwindet aus Tessas Leben.

Wir können zu Trevors Gunsten nur hoffen, dass ProSieben die Abspannszene während der TV-Ausstrahlung nicht weglässt, um gleich nach Filmende zur Werbung überzugehen.

Teil 1 bis 5 nicht nur im TV: Wo ihr die After-Reihe streamen könnt

Wer die TV-Ausstrahlung verpasst hat oder die Liebesfilme der After Passion-Saga eher zeitunabhängig schauen will, kann das im Stream wie folgt tun:

