After Passion heute erstmals im TV: Verpasst nicht den versteckten Gast-Star

Im Fernsehen bei ProSieben ist heute Abend erstmals After Passion zu sehen. Die erotische Jugend-Romanze versteckt für Adleräugige eine ganz besondere Besucherin.

Heute, am 20. Februar 2022 zeigt ProSieben um 20:15 Uhr im TV (sowie Sixx um 22:45 Uhr) die Romanze After Passion. Sie wird gerne als Fifty Shades of Grey für Teenager bezeichnet, ist trotz ihrer erotischen Schwingungen aber jungendfrei: Denn After Passion hat eine Altersfreigabe ab 0 Jahren.

Der Film besitzt zwar ein paar Unterschiede zur Buchvorlage, beruht aber trotzdem auf dem Roman After Passion * der amerikanischen Autorin Anna Todd, die ihre Geschichte einst als Fanfiction zu Harry Styles auf der Plattform Wattpad ins Leben rief. Wer genau hinsieht, hat in der Verfilmung nun die Gelegenheit, die Schriftstellerin in einem Cameo zu erleben. (Minimale Spoiler folgen.)

Der Gastauftritt: Autorin Anna Todd ist in After Passion zu sehen

Als sich Tessa Young (Josephine Langford) in After Passion gegen Ende (nach ca. 96 Minuten) beim Verlagshaus Vance Publishing vorstellt, um so ihr Wirtschaftsstudium und ihre Liebe zu Büchern mit einem Praktikum zu verbinden, betritt sie das Gebäude durch eine Glastür. Dabei kommt ihr eine Person entgegen, die auf fiktiver Ebene vermutlich eine Schriftstellerin des Verlags ist. Hierbei handelt es sich um Vorlagen-Autorin Anna Todd höchstpersönlich.

© Constantin Anna Todds Cameo in After Passion

Hollywood Life gegenüber schwärmte Anna Todd, die auch als Produzentin für After Passion fungierte, von ihrem kurzen Cameo und verriet:



Es hat so viel Spaß gemacht. Für die meisten von uns war es der letzte Tag [...]. Wir waren am Ende. Jo [Josephine Langford] und ich verpatzten es immer wieder. [...] Wir haben so viele Anläufe gebraucht, weil wir uns immer wieder ansahen und in Lachen ausbrachen. Das hat einfach Spaß gemacht und war cool. Bei der Premierennacht in L.A. hat man sofort gemerkt, wer die Bücher kannte und wer nicht, als der Cameo kam. Sie waren alle so aufgeregt.

Anna Todds Gastauftritt in After Passion blieb übrigens kein Einzelfall. Auch in der Fortsetzung After Truth war die Schriftstellerin wieder mit einem Kurzauftrittt dabei. Dort war sie auf einer Autoren-Party zu sehen, wodurch indirekt die Erfolgsgeschichte der Unbekannten weitererzählt wurde, die in Teil 1 das Verlagshaus verließ. Auf der Metaebene spiegelt das natürlich Anna Todds eigene erfolgreiche Karriere wieder.

Vorlagen-Autoren werden gern für Cameos in Roman-Adaptionen engagiert

Es ist keine Seltenheit, dass auch andere Autoren einem Gastauftritt in der Verfilmung ihrer Werke absolvieren. Vor After Passion war Stephenie Meyer zum Beispiel in Twilight als Diner-Gast und in Breaking Dawn - Teil 1 in der Hochzeitsgesellschaft zu sehen. Der irische Schriftsteller Eoin Colfer hat in der Disney-Adaption von Artemis Fowl ebenfalls einen Cameo gefilmt, wie er auf Twitter verriet.

© Concorde Stephenie Meyers Gastauftritte in Twilight 1 und 4

Mentalfloss listet weitere heimliche Autoren-Auftritte auf: Stephen King gab im Original-Friedhof der Kuscheltiere beispielsweise einen Pfarrer und John le Carré drückte sich im Hintergrund einer MI6-Weihnachtsfeier von König, Dame, As, Spion herum. Von den unzähligen Gastauftritten von Comic-Legende Stan Lee wollen wir hier gar nicht erst anfangen.

Nach dem letztes Jahr erschienenen dritten Film After Love kommt dieses Jahr am 25. August 2022 übrigens Teil 4, After Forever, ins Kino und schließt die Geschichte von Tessa und Hardin ab.

Hinweis: Diesen Artikel zu After Passion haben wir bereits anlässlich des Kinostart am 18.04.2019 veröffentlicht. Dies ist eine leicht veränderte Fassung.



Habt ihr Anna Todd in After Passion entdeckt? Kennt ihr weitere Autoren, die Gastauftritte in ihren Buch-Adaptionen hatten?