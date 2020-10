Vor Scream 5: Alle Filme der Slasher-Horror-Reihe im Ranking

Ghostface aus der Slasher-Reihe Scream gehört zu den ikonischsten Serienkillern des Horrorgenres. Nach 4 Filmen wird die Reihe mit Scream 5 bald fortgesetzt. Aber welche Filme der Scream-Reihe lohnen sich wirklich

Im Januar 2022 erhält das Scream-Franchise mit Scream 5 eine weitere Fortsetzung, die Sidney, Dewey und Gale ein weiteres Mal gegen Ghostface antreten lässt. Seit bald schon 25 Jahren lehrt der Ghostface-Killern mit seinen Horroranrufen Generationen von Horrorfans das Fürchten.

Halloween steht vor der Tür und was gibt es besseres als sich (alleine) bei kaltem Herbstwetter vor dem Fernsehen mit den Horror-Kultfilmen den Scream-Reihe zu gruseln? Aber lohnen sich wirklich alle? Unser Video-Redakteur Yves hat für euch in einem Ranking die besten Scream-Filme ausfindig gemacht.



Der beste Scream? Hier gibt es unser Video-Ranking zur Slasher-Reihe

Wir ranken alle SCREAM Filme!

Zur Mitte der 90er Jahre hatte sich das in der 80er Jahren hoch erfolgreiche Slashergenre in der ewigen Wiederkehr des immer Gleichen festgefahren. Im Jahr 1996 erlebte der Slasher mit Scream - Schrei! den Beginn einer neuen Ära. Als selbstironischer Film, der sich seiner eigenen Horror-Mechanismen und -Regeln bewusst ist, hauchte Scream dem totgeglaubten Genre neues Leben ein.

Schon zwei Jahre zuvor versuchte sich Regisseur Wes Craven am Meta-Horror mit Freddy's New Nightmare und perfektionierte den schmalen Grad zwischen Horror-Brutalität und sarkastischem Genre-Selbstbewusstsein - eine Erfolgsformel, die sich durch alle bisherigen 4 Scream-Filme zieht und hoffentlich im kommenden Scream 5 auf ein neues Level gehoben wird.

Netflix, Amazon und Co.: Wo kann ich die Scream-Filme streamen?

Eine schicke Komplettbox der Scream-Tetralogie auf Blu-ray ist aktuell bei Amazon leider vergriffen. Aber für die Streamenden unter euch gibt es die 4 Screamfilme auch bei einigen Streamingdiensten im Abo zu finden:

Scream - Schrei! - in der Flat zu streamen bei Sky Ticket und Joyn+

Scream 2 - in der Flat zu streamen bei Sky Ticket und Joyn+

Scream 3 - in der Flat zu streamen bei Sky Ticket und Joyn+

Scream 4 - in der Flat zu streamen bei Sky Ticket

Auf Netflix findet ihr zudem die ersten 2 Staffeln der Horror-Serie Scream. Von dieser gibt es auch eine 3. Staffel, die die vorherigen Staffeln ignoriert und eine neue Geschichte erzählt. In Deutschland wurde diese bisher nicht veröffentlicht. Hier könnt ihr unseren Seriencheck zur Scream-Vollkatastrophe nachlesen.

Wann startet Scream 5 in den Kinos?

Die Dreharbeiten zu Scream 5 laufen bereits seit September 2020 auf Hochtouren. Neve Campbell, David Arquette und Courteney Cox sowie Marley Shelton (aus Scream 4) kehren zurück. Nach dem Tod von Wes Craven wird die Scream-Filmreihe erstmals den Regieposten neu besetzen. Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett (Ready or Not) inszenieren das 5. Slasher-Kapitel.



Ursprünglich sollte Scream 5 2021 in die Kinos kommen. Aufgrund der COVID-19-Pandemie und den vielen Filmverschiebungen bekommen wir Scream 5 nun erst im Januar 2022 auf der großen Leinwand zu sehen. In den US-Kinos soll der Film am 14. Januar 2022 starten.

Welcher ist eurer Lieblingsfilme der Scream-Reihe? Wie sieht euer Ranking aus?