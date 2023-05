Was war das denn?! Das Fast & Furious 10-Ende mit dem Atom-U-Boot und den 2 Überraschungsauftritten erklärt

Wir erklären die wichtigsten Fragen zum Ende von Fast & Furious 10. Der plötzliche Abbruch hat einen guten Grund. Außerdem: Was bedeuten die beiden Star-Auftritte?

Seit Mittwoch brettern Vin Diesel und sein Team wieder über die Landstraßen der Weltgeschichte. Aber Fast and Furious 10 endet ganz anders als jeder Teil des Action-Franchise zuvor. Wir beantworten alle Fragen zu den verwirrenden letzten Minuten von Fast X. Denn hier überschlagen sich die Ereignisse. Warnung: Es folgen Spoiler.

Inhaltsverzeichnis:

Frage 1: Warum endet Fast 10 so plötzlich und wann kommt Fast 11?

Warum endet Fast 10 so plötzlich und wann kommt Fast 11? Frage 2: Was bedeuten das Atom-U-Boot und der Auftritt von Gal Gadot?

Was bedeuten das Atom-U-Boot und der Auftritt von Gal Gadot? Frage 3: Was bedeutet Dwayne Johnsons Überraschungs-Auftritt?

Erklärung 1: Fast and Furious 10 ist der erste Teil des gespaltenen Finals der Reihe

Fast and Furious 10 gehört mit 141 Minuten Laufzeit zu den längsten Filmen des Franchise. Und trotzdem hört dieser Teil extrem abrupt auf. Ja, eigentlich hat er gar kein richtiges Ende. Der Film stoppt mitten im Kampf zwischen Dom Toretto und Jason Momoas Dante. Dom und sein Sohn Brian überlebten gerade eine gewaltige Explosion am Hoover Dam. Wir sehen nochmal Jason Momoas rachsüchtigen Schurken. Dann folgt der Schnitt und wir reisen in die Antarktis, wo Letty (Michelle Rodriguez) und Cipher (Charlize Theron) ihrem Gefängnis entkommen sind. Hier folgt die nächste Überraschung, die ebenfalls für Verwirrung sorgt (siehe Punkt 2).

Wann geht es mit Fast 11 weiter? Fast 10 wendet denselben "Trick" an wie Avengers 3: Infinity War. Auch in Infinity War brach die Handlung praktisch mitten Film ab. Avengers 3 und Avengers 4: Endgame waren zwei Kapitel einer Geschichte, die die Infinity-Saga abschloss. Genau wie Fast 10 und 11. Der Unterschied: Avengers 4 startete nur ein Jahr nach Avengers 3. Das wird Fast & Furious 11 wohl kaum schaffen. Der Film kommt definitiv, aber die Dreharbeiten zum geplanten Franchise-Finale haben noch nicht begonnen. Fast 11 startet wahrscheinlich erst im Jahr 2025. (Mehr dazu: Fast 11 kommt definitiv und selbst danach will Vin Diesel weitermachen)

Erklärung 2: Gal Gadot kehrt als Gisele von den Toten zurück, aber wie?

Universal Gal Gadot als Gisele

Fast and Furious hat bei der Rückkehr von eigentlich toten Figuren jede Schamgrenze verloren. Fast 9 zauberte zuletzt Han (Sung Kang) zurück unter die Lebenden. Die nächste Kandidatin: Gisele. Gal Gadots Figur starb in Fast & Furious 6 ziemlich eindeutig im Finale auf der Landebahn. 10 Jahre lang blieb sie der Reihe fern: Fast 7, 8 und 9 setzte sie aus. Ihre Leiche sahen wir aber nie. In Fast 10 feiert sie ihr Comeback aus dem Jenseits. Und einen, sorry, geileren Auftritt hätte sich Gal Gadot kaum wünschen können.

Wie konnte Gisele zurückkehren? In der Antarktis bei Letty und Cipher bricht ein Atom-U-Boot durch die Eisdecke. Aus der Tür steigt: Gisele. Sie gehörte zu Ciphers Rettungsplan. Hat Charlize Therons Figur also etwas mit ihrer Rückkehr zu tun? Wahrscheinlicher ist, dass Mr. Nobody (Kurt Russell) seine Finger im Spiel hat. Mr. Nobody war schon für Hans falschen Tod verantwortlich und in Fast 9 deutete er an, so etwas schon öfter und besser hingekriegt zu haben. Meinte er damit Gisele? Eine endgültige Erklärung kriegen wir wohl erst in Fast 11.

Erklärung 3: Dwayne Johnson ist nach 7 Jahren Abwesenheit als Hobbs zurück. Für immer?

Universal Dwayne Johnsons Hobbs

In der Post-Credit-Szene von Fast and Furious 10 folgt die nächste und wohl größte Überraschung: Dwayne Johnson kehrt als Hobbs zurück – und das nach 7 Jahren Streit mit Vin Diesel. Am Ende einer längeren Sequenz reist er sich die Maske vom Gesicht. Er gehört genau wie Dom und sein Team zu den Zielpersonen der Jason Momoa-Figur. Denn er war in Fast & Furious Five an dem legendären Rio de Janeiro-Heist beteiligt.

Ist Dwayne Johnson auch in Fast 11 dabei? Davon ist fest auszugehen. Die Action-Reihe ist zwar bereits überladen mit Stars, aber die Abspann-Szene weist eindeutig auf eine größere Rolle von The Rock hin. Er kann seinen Lieblingsfeind Dom beim Kampf gegen Jason Momoa unterstützen. Eine offizielle Bestätigung dafür fehlt noch.

Mehr zum Thema:

Worum geht es in Fast and Furious 10?

Dom Toretto (Vin Diesel) und seine Crew sind in der Vergangenheit so mancher Gefahr in ihren Autos davongefahren. Doch nun schält sich ein Gegner aus den Schatten der Vergangenheit, der auf blutige Rache aus ist: Er will die "Familie" zerstören und alles vernichten, was Dom lieb und teuer ist.

Was die Autokünstler in Fast & Furious Five nämlich nicht wussten: Der von ihnen ausgeschaltete brasilianische Drogenbaron Hernan Reyes, dessen Imperium sie zerstörten, hatte einen Sohn, der alles mit ansah: Dante (Jason Momoa). Und der hat in den letzten zwölf Jahren an einem Masterplan getüftelt, um Dom heimzuzahlen, was sie ihm angetan haben. Dieser Vergeltungsschlag verteilt seine motorisierten Feinde über den gesamten Globus: von Los Angeles, nach Rom und London bis über Brasilien, Portugal und die Antarktis.

Fast and Furious 10 läuft seit dem 17. Mai in den deutschen Kinos.