Weder bei Netflix noch bei Amazon: Diese Miniserie wird euch als Thriller auf hohem Niveau fesseln und läuft mit nur 7 Episoden in Echtzeit ab

Packende Thriller-Unterhaltung vom Feinsten wartet im Stream auf euch: In diesen 7 Folgen abseits von Netflix oder Amazon werdet ihr eure Finger in die Sessellehnen graben und froh sein, dass ihr nicht im Flugzeug sitzt.

Es gibt Filme und Serien, die garantiert niemals im Entertainment-Programm eines Flugzeuges laufen werden. Hijack ist eine solche Miniserie. In 7 Episoden verfolgen wir die nervenaufreibenden Geschehnisse in einer Passagiermaschine, die Entführer unter ihre Kontrolle bringen. Doch zum Glück befindet sich auch Idris Elba mit an Bord. Streamt den starken Thriller jetzt abseits von Netflix, Amazon und Disney+.

Nicht bei Netflix oder Amazon: Hijack entführt euch als Qualitätsserie in die Luft

Nach dem 24-Prinzip einer Serie, die in Echtzeit abläuft, decken die 7 Episoden von Hijack den 7-stündigen Flug von Dubai nach London ab. Während Familienvater Sam Nelson (Idris Elba) an Bord versucht, den Absturz des Fliegers und die Tötung von Geiseln zu verhindern, erfährt das Bodenpersonal erst nach und nach, was in der Luft tatsächlich vor sich geht.



AppleTV Thriller-Serie Hijack mit Idris Elba

Hauptfigur Sam ist zwar kein Polizist, dafür aber ein Verhandlungsführer. Allerdings vermittelt Idris Elbas Figur normalerweise in der Geschäftswelt, um den bestmöglichen Deal herauszuhandeln. Doch sein Talent kommt ihm auch als Geisel zugute, wenn er – mal mit manipulativem Fingerspitzengefühl, mal mit extremen Mitteln – versucht, die Entführer von einer Katastrophe wegzusteuern. Selbst wenn er sich dadurch selbst in Gefahr bringt und unterwegs von anderen Passagieren Steine in den Weg gelegt bekommt. Die anhaltende Spannung, die Hijack als Serie auf engstem Raum aufbaut, ist enorm.

Während Idris Elba der James Bond-Kandidatur mittlerweile den Rücken gekehrt hat, lässt uns Hijack dieser Entscheidung noch einmal intensiv nachtrauern. Aber auch der Rest des Ensembles verhilft der Thriller-Serie zu ihrem qualitativen Höhenflug. Da ist es fast schade, dass die Entführung nach 7 Folgen ihr klares Ende finden muss.

Wo ihr das Thriller-Highlight Hijack mit Idris Elba streamen könnt

Hijack ist eine Apple-Original-Serie und läuft deshalb nicht bei Amazon oder Netflix, sondern nur bei AppleTV+ im Stream. Alle 7 Folgen der abgeschlossenen Miniserie sind mittlerweile verfügbar. Wenn ihr euch dafür entscheidet, das Monats-Abo abzuschließen, könnt ihr auch gleich noch den diesjährigen Sci-Fi-Geheimtipp Silo, zwei Staffeln des Weltraum-Epos' Foundation und zahllose weitere Apple-Highlights mitnehmen.

