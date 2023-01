Weder bei Netflix noch bei Amazon Prime: Eine der größten Sci-Fi-Serien kehrt zurück, aber kaum jemand kennt sie

Mit der 2. Staffel von Foundation geht dieses Jahr eine der besten Science-Fiction-Serien der vergangenen Jahre weiter. Der Teaser-Trailer sieht gigantisch aus.

Wie viele andere Serien aus dem Hause Apple TV+ tut sich Foundation sehr schwer, ein großes Publikum zu finden. Das 2021 gestartete Science-Fiction-Abenteuer wartet mit einer packenden Geschichte, komplexen Figuren und atemberaubenden Zukunftswelten auf. Bisher fliegt die aufwendige Produktion dennoch unter dem Radar.

Foundation ist ein typischer Fall von "großartige Serie, die keiner schaut". Aber vielleicht wird sich das mit der 2. Staffel ändern. Der erste Teaser-Trailer, der zu den neuen Folgen veröffentlicht wurde, verspricht eine epische Fortsetzung der Geschichte, die auf Isaac Asimovs gleichnamige Romanreihe zurückgeht.

Sci-Fi-Highlight: Erster Teaser-Trailer zu Foundation Staffel 2

Foundation - S02 Teaser Trailer (English) HD

Foundation ist eine der ambitioniertesten Sci-Fi-Serien unserer Zeit. Die Geschichte umfasst zahlreiche Figuren und Orte. Es geht um berührende Einzelschicksale, aber auch um große existenzialistische Fragen, die auf verschiedenen Handlungsebenen erforscht werden. Kein Wunder, dass Foundation lange Zeit als unverfilmbar galt.

Das Schicksal der Menschheit wird von einem exzellenten Cast diskutiert. Die 2. Staffel von Foundation bringt Jared Harris (Hari Seldon), Lee Pace (Brother Day) und Lou Llobell (Gaal Dornick) zurück. Auch Leah Harvey (Salvor Hardin), Laura Birn (Demerzel) und Terrence Mann (Brother Dusk) sind aus der 1. Staffel wieder dabei.

Neu im Foundation-Universum finden sich Isabella Laughland (Brother Constant), Kulvinder Ghir (Poly Verisof), Sandra Yi Sencindiver (Enjoiner Rue) und Ella-Rae Smith (Queen Sareth of Cloud Dominion) ein. Dazu stoßen Dimitri Leonidas (Hober Mallow), Ben Daniels (Bel Roise), Holt McCallany (Jaegger Fount), Rachel House (Tellem Bond) und Nimrat Kaur (Yanna Seldon), die ebenfalls ihr Foundation-Debüt abliefern.

Wann startet die Foundation Staffel 2 bei Apple TV+?

Ein konkretes Startdatum für die 2. Staffel von Foundation existiert noch nicht. Laut Angaben von Apple TV+ sollen die neuen Folgen im Sommer 2023 veröffentlicht werden. Es ist davon auszugehen, dass die Folgen wöchentlich erscheinen. Im Gegensatz zu Netflix hält Apple TV+ an dieser Tradition bei den meisten seiner Originale fest.

Podcast: Die besten Serien 2022 bei Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber blicken wir auf das Serienjahr 2022 zurück und listen die 22 besten Serien auf, die wir in den vergangenen Monaten bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. gesehen haben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hat es Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht in die Auswahl geschafft? Konnte uns der Game of Thrones-Ableger House of the Dragon überzeugen? Und wo findet sich die gefeierte Star Wars-Serie Andor wieder? Im Podcast erfahrt ihr es.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Konnte euch Foundation bisher überzeugen?