Wednesday-Stars teasen eine der besten Folgen in Staffel 2: "Pure Eleganz"

Die 2. Staffel von Wednesday steht bei Netflix in den Startlöchern. Bei der offiziellen Pressekonferenz verrieten Catherine Zeta-Jones und Luis Guzmán, auf welche Folge sich Fans mit am meisten freuen dürfen.

Lange müssen sich Wednesday-Fans nicht mehr gedulden, bis die 2. Staffel der erfolgreichen Fantasy-Horror-Serie bei Netflix eintrifft. Darin kehrt die von Jenna Ortega gespielte titelgebende Heldin an die Nevermore Academy zurück, um ein weiteres Schuljahr unter Außenseiter:innen zu meistern und nebenbei ein paar morbide Mysterien aufzuklären.

Während Jenna Ortega bereits vor Monaten verraten hat, dass es eine ganze Staffel 2-Episode geben wird, die von Slashern inspiriert ist, enthüllten Catherine Zeta-Jones und Luis Guzmán nun eine weitere Folge, auf die sich Fans besonders freuen dürfen.

Camping-Episode in Wednesday Staffel 2 soll etwas Besonderes sein

Catherine Zeta-Jones und Luis Guzmán schlüpfen in der Netflix-Serie in die Rollen von Wednesdays Eltern Morticia und Gomez Addams. Bei der offiziellen Pressekonferenz zu Staffel 2, bei der auch Moviepilot anwesend war, verrieten die beiden, dass es eine Camping-Episode gibt, die mit besonderen Details aufwartet. So Zeta-Jones:

Ich möchte nicht zu viel verraten, aber es gibt eine Camping-Episode. [...] Als Morticia Addams würde ich jeden Tag der Woche wieder campen gehen.

Guzmán fügte hinzu:

Ich sage euch eins, wenn die Leute die Camping-Episode sehen, wird jede Person und ihre Mutter ein Addams-Zelt haben wollen. Wir sprechen hier von purer Eleganz.

Showrunner Miles Millar und Alfred Gough erklärten weiter, dass die Set-Pieces der Camping-Episode in Irland komplett neu aufgebaut wurden und dafür kein CGI zum Einsatz kam. Damit wolle sich Wednesday Staffel 2 mehr an den frühen Tim Burton-Filmen orientieren, die mit mehr praktischen Sets und Effekten statt visuellen Effekten gearbeitet haben.

Der starke Einsatz von CGI, besonders beim Design von Monster Hyde, wurde in Staffel 1 von Fans kritisiert. Wir dürfen also auf den neuen Wednesday-Look in Staffel 2 gespannt sein – und auf welchen Camping-Ausflug es die Addams Family in den neuen Folgen wohl verschlägt ...

Die Addams Family macht nicht zum ersten Mal einen Camping-Ausflug

Eingefleischte Addams Family-Fans dürften bei dieser Information dazu besonders hellhörig werden, denn einen Camping-Ausflug hat es für einzelne Mitglieder der Familie schon einmal in audiovisueller Form gegeben. In der Kino-Fortsetzung Die Addams Family in verrückter Tradition von 1994 verschlägt es Wednesday und Pugsley auf Drängen ihrer Eltern nämlich ins Sommerlager Camp Chippewa, wo die beiden natürlich für nichts als Chaos sorgen. Ob die besagte Wednesday-Folge hieran Hommage zollen wird, bleibt abzuwarten.

Wann kommt Wednesday Staffel 2 zu Netflix?

Die 2. Staffel von Wednesday wird bei Netflix in zwei Teilen erscheinen. Teil 1 zieht schon in wenigen Tagen, am 6. August 2025, ins Streaming-Programm bei Netflix ein. Teil 2 folgt dann etwa einen Monat später, am 3. September 2025.

Alle wichtigen Infos zu Wednesday Staffel 2 könnt ihr bis dahin hier nachlesen. Auf welche Serien ihr euch dieses Jahr noch freuen könnt, hört ihr in unserem Podcast:

Podcast: Die 20 größten Serien-Highlights bis Ende 2025

Wir geben euch im Podcast einen Ausblick auf die 20 größten Serien-Highlights, die es bei Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+ und Co. bis Ende 2025 noch zu entdecken gibt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was erwartet uns über neue Marvel- und Yellowstone-Projekte sowie die heißerwartete Alien-Serie hinaus? Ob ihr nun Fantasy, Thriller, Horror, Science-Fiction oder gnadenlose Western mögt: Die verbleibenden Monate halten für jeden Serien-Geschmack spannende Neuheiten bereit.