"Wird der völlige Wahnsinn": Game of Thrones-Vorgeschichte House of the Dragon verkündet Staffel 3-Meilenstein für 2025

House of the Dragon-Showrunner Ryan Condal gibt ein spannendes Update zum Dreh der Game of Thrones-Vorgeschichte: Staffel 3 steht kurz vor dem eigenen Produktionsbeginn.

Dieses Jahr ging das Game of Thrones-Prequel House of the Dragon in die 2. Staffel. Mittlerweile bereitet das Serienteam rund um Showrunner Ryan Condal die heiß erwartete 3. Staffel vor, in der es zu mehreren großen Drachen-Schlachten zwischen Team Grün und Team Schwarz kommen soll. Nun verriet Condal Genaueres zur weiteren Umsetzung der großen Fantasy-Serie.

Der Drehplan für die 3. Fantasy-Staffel von House of the Dragon ist "Wahnsinn"

Staffel 2 hat sich bei WOW * dieses Jahr mit den ganz großen Kämpfen noch zurückgehalten. Wer die Buchvorlage Feuer und Blut * von Game of Thrones-Autor George R.R. Martin kennt, weiß längst, dass der Titel spätestens in Staffel 3 Programm wird.

Um den am Ende der aktuellen Season endgültig entfesselten Konflikt, den nicht einmal die Königinnen Rhaenyra (Emma D'Arcy) und Alicent (Olivia Cooke) mehr stoppen konnten, überzeugend darzustellen, braucht es allerdings viel Zeit und Planung, verriet House of the Dragon-Strippenzieher Ryan Condal in seinem Podcast The Stuff Dreams Are Made Of :

2025 wird der völlige Wahnsinn, ungefähr vom dritten Januar bis tief in den Herbst hinein, wenn wir die Dreharbeiten beenden. [Der Dreh] startet im ersten Quartal, ich will aber nicht genau sagen wann. [...] Alles läuft so ruhig und geordnet ab wie noch nie in den drei Staffeln und wir sind bereit. Das liegt teilweise daran, dass alle, mit denen ich jeden Tag kreativ zusammenarbeite, schon in der vorigen Staffel dabei war. [...] Das wird die beste Staffel bisher!

Vorher war laut Winter is Coming gemunkelt worden, dass der House of the Dragon-Dreh von Staffel 3 im März 2025 beginnen würde, was zu Condals Quartalsaussage passt. Vorher müssen natürlich noch Sets gebaut und die Fantasy-Produktion vorbereitet werden.

Wann startet House of the Dragon Staffel 3?

Da die Dreharbeiten den Großteil des Jahres 2025 einnehmen werden, können wir davon ausgehen, dass es beim bereits vermutete Start im Jahr 2026 bleibt. Es werden also am Ende, wie schon zwischen Staffel 1 und 2, auch zwischen Staffel 2 und 3 wieder zwei Jahre Abstand liegen.

Außerdem ist mit Staffel 4 das Serienfinale bereits bestellt und könnte dann auf 2028 fallen. Mal sehen, ob wir uns bis dahin den komplizierten Targaryen-Stammbaum merken können. 2025 startet erst einmal die neuste Game of Thrones-Geschichte A Knight of the Seven Kingdoms.

