Zeitreise-Slasher neu bei Amazon Prime: Stellt euch Zurück in die Zukunft als Horror-Massaker vor

Bei Amazon Prime gibt es ab sofort einen Slasher, der Horror-, Sci-Fi- und Comedy-Elemente in einer abgefahrenen Geschichte zusammenführt. Macht euch bereit auf eine freche wie blutige Zeitreise.

Totally Killer ist der große neue Film bei Amazon Prime. Was auf den ersten Blick wie ein gewöhnlicher Slasher aussieht, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als abgedrehter Genre-Mix. Ein bisschen Zurück in die Zukunft, ein bisschen Scream – und das ganze garniert mit den Coming-of-Age-Zutaten von Girls Club.



Horror-Highlight bei Amazon Prime: Kiernan Shipka reist in Totally Killer in der Zeit zurück, um einen Killer aufzuhalten

Totally Killer erzählt von der jungen Jamie (Kiernan Shipka), die sich Hals über Kopf in ein Zeitreise-Abenteuer stürzt, um den Sweet Sixteen Killer zu stoppen, der in der Halloween-Nacht sein Unwesen treibt. Dieser hat bereits die High-School-Freundinnen ihrer Mutter Pam (Julie Bowen) getötet. Das will Jamie unbedingt verhindern.

Als sie im Jahr 1987 ankommt, muss sie feststellen, dass ihre Mutter als Teenagerin (Olivia Holt) keineswegs so freundlich und zuvorkommend war, wie sie es in der Gegenwart ist. Stattdessen entpuppt sie sich als gemeine High-School-Diva, die den Schulalltag für alle zur Hölle macht. Den Killer beeindruckt das jedoch überhaupt nicht.

Auch wenn Totally Killer das Slasher-Rad nicht neu erfindet, kommt der Film bei den Kritiken bisher ganz gut an. Die Mischung aus dem Meta-Horror und Disney Channel-Vibes findet in vielen Besprechungen großen Anklang. IGN resümiert:

[Totally Killer] ist eine große Hommage an viele bekannte Slasher, die von dem emotionalen Verlauf der Geschichte und ihrem Cast getragen wird. Es handelt sich jedoch nicht ganz um einen 'Einführungs-Horror', da einige der Kills für ein jüngeres Publikum vielleicht zu fortgeschritten sind. Dennoch ist der Film definitiv etwas für Teenager, die neugierig auf das Genre sind [...].

Besonders lobend hervorgehoben wird zudem Hauptdarstellerin Kiernan Shipka, die in Serien-Hits wie Mad Men und Chilling Adventures of Sabrina ihr schauspielerisches Talent unter Beweis stellen konnte. In der Slash Film -Kritik heißt es:

Kiernan Shipka ist der Grund, warum Leute über Totally Killer reden werden, auch wenn das Kartenhaus-Fundament des Films jede Sekunde kurz davor steht, in sich zusammenzubrechen.

Collider zieht derweil den Vergleich zu zwei anderen Filmen, die einen ähnlichen Tonfall treffen: Freaky und Happy Deathday.

Obwohl ich mir [in Totally Killer] mehr Aufrichtigkeit gewünscht hätte (ein Maßstab für die meisten 80er-Jahre-Filme), erinnert das Konzept an andere moderne Slasher wie Freaky und Happy Death Day, ein gutes Zeichen dafür, dass das Subgenre noch nicht ganz tot ist.

Totally Killer befindet sich ab sofort im Streaming-Angebot von Amazon Prime. Inszeniert wurde der Film von Nahnatchka Khan, die seit Ende der 1990er als Drehbuchautorin an vielen Comedy-Projekten mitarbeitet und vor vier Jahren mit Always Be My Maybe ihren ersten Spielfilm als Regisseurin abgeliefert hat.

