2 Jahre Warten auf The Boys Staffel 5 – aber Homelander kann schon früher zurückkehren

Die 5. Staffel von The Boys lässt noch lange auf sich warten. Doch Amazons Superhelden-Universum wird schon 2025 in Spin-off-Form fortgesetzt – und Homelander könnte wieder am Start sein.

Amazons Superhelden-Satire The Boys hat ihre Fans gerade erst mit einem gewaltigen Cliffhanger zurückgelassen, der die lange Wartezeit auf Staffel 5 nahezu unerträglich macht. Doch wird es wirklich volle zwei Jahre dauern, bis wir Homelander (Antony Starr) wiedersehen? Zum Glück nicht, denn einen ersten Blick auf die neue Weltordnung nach dem Staffel 4-Finale erhalten wir schon nächstes Jahr.

Vor The Boys Staffel 5: Nächstes Jahr kommt Staffel 2 der Spin-off-Serie Gen V

Die 5. und letzte Staffel von The Boys wird leider erst 2026 bei Prime Video zu sehen sein. Denn Showrunner Eric Kripke und sein Team werkeln derzeit noch an den Drehbüchern, ehe zum Ende des Jahres hin die Dreharbeiten zum epischen Finale beginnen sollen.

Mit Blick auf das größere The Boys-Universum sieht die Situation schon besser aus. Denn vor der Finalseason wird erstmal das Spin-off Gen V in die nächste Runde gehen. Staffel 2, deren Handlung nach dem Tod von Hauptdarsteller Chance Perdomo verändert werden musste, soll einen Amazon-Start im kommenden Jahr anpeilen. Das verriet kürzlich Vernon Sanders, Serien-Chef bei Amazon MGM Studios, gegenüber The Wrap .

Gen V Staffel 2 wird ein Vorgeschmack auf das The Boys-Finale und könnte Homelander zurückbringen

Wer die Spin-off-Serie über eine Gruppe junger Supes bisher nicht auf dem Schirm hatte, sollte dies vielleicht überdenken. Gerade mit Blick auf den durch The Boys Staffel 4 veränderten Status Quo der Superhelden-Welt wird die 2. Staffel von Gen V besonders interessant, wie Erik Kripke kürzlich verraten hat (via Screenrant ):

Im Hinblick auf das gesamte VCU-Universum wird Gen V der erste Einblick in die neue Welt sein, die am Ende von Staffel 4 geschaffen wurde. Sie werden also noch vor uns dort ankommen.

Chronologisch wird die 2. Staffel von Gen V also an die Ereignisse aus The Boys Staffel 4 anknüpfen und dadurch auch schon wichtige Weichen für das mit Spannung erwartete Finale und die Homelander-Apokalypse in Stellung bringen. Auch wenn Kripke bisher zu präsente Crossover ausgeschlossen hat, sollten sich Fans darauf einstellen, einige bekannte Gesichter aus der Hauptserie auch im Spin-off zu sehen.

Amazon The Boys trifft auf Gen V

Natürlich muss Gen V erstmals die eigene Geschichte voranbringen und Antworten auf den Verbleib der eingesperrten Supes liefern. Allerdings sind die beiden Gen V-Bösewichte Sam Riordan (Asa Germann) und Cate Dunlap (Maddie Phillips) bereits stark mit den Ereignissen aus The Boys verbunden. So arbeiten sie nicht nur als Handlanger für Homelander, sondern nahmen in der letzten Folge von Staffel 4 auch die Boys-Mitglieder Kimiko und Frenchie gewaltsam in Gewahrsam.

Auch wenn es bisher noch keine offizielle Bestätigung gibt: Ein Wiedersehen mit Homelander ist mehr als wahrscheinlich – er war auch schon in Staffel 1 zu sehen. Der Seven-Anführer ist gerade zur mächtigsten Person der USA aufgestiegen, errichtet ein eigenes Pro-Supes-Regime und hat die Firma Vought (der die Godolkin-Universität gehört) komplett neu strukturiert. An diesen einschneidenden Veränderungen kommt Gen V nicht vorbei.

Für die jungen Godolkin-Supes – sobald sie ihrer Gefangenschaft entkommen können – bedeutet das: Werden sie sich Homelander unterwerfen oder seinen faschistischen Ideen die Stirn bieten und sich damit in höchste Gefahr begeben? Gen V wird damit zu einem essenziellen Vorgeschmack auf das, was uns in The Boys Staffel 5 erwarten wird.

The Boys & mehr im Podcast: Die besten Serien 2024 (bisher)

Welche Titel aus den endlosen Startlisten von Netflix, Amazon, Disney+ und mehr haben sich in diesem Jahr bisher wirklich gelohnt? Welche Geheimtipps gab es zu entdecken? Wir haben für euch die 20 besten Serien aus der ersten Jahreshälfte 2024.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den bisherigen Serien-Highlights des Jahres finden sich nicht nur Schwergewichte wie Netflix' epische Fantasy-Verfilmung Avatar, Amazons Videospiel-Adaption Fallout oder neue Staffeln von beliebten Serien-Hits wie The Boys und House of the Dragon, sondern auch spannende Geheimtipps.