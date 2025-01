207 Jahre alte Horror-Ikone wird nach über 100 Verfilmungen bei Netflix wiederbelebt: Seht hier das erste Bild

Manche Monster und ihre Schöpfer sind einfach nicht totzukriegen. Das zeigt auch der erste Netflix-Einblick in Guillermo del Toros diesjährige Frankenstein-Verfilmung.

Von all den Horrorfilmen, die uns 2025 erwarten hat Netflix einen besonderen Leckerbissen im diesjährigen Programm. Niemand geringeres als Fantasy-Meister Guillermo del Toro haucht der Geschichte von Frankenstein neues Leben ein. Davon gibt es jetzt endlich ein erstes Bild zu sehen.

Guillermo del Toro gewährt mit Netflix ersten Einblick in sein Herzensprojekt Frankenstein

1818 von Mary Shelley in ihrem Gothic-Roman Frankenstein * erschaffen, gehört der Wissenschaftler Dr. Viktor Frankenstein sowie seine aus Leichenteilen zusammengesetzte Kreatur seit über 200 Jahren zu den berühmtesten Monstergeschichten weltweit. Allein bei Moviepilot erreicht die Zahl der Einträge an Frankenstein-Verfilmungen eine Zahl von über 180.

Dieses Jahr versucht sich nun auch Guillermo del Toro an einer Adaption der Horror-Ikone . Seine Fans wissen natürlich, dass der mexikanische Filmemacher ein Monster-Liebhaber ist. Werke wie Pans Labyrinth, Shape of Water und Hellboy stellten das hinreichend unter Beweis. Folgerichtig ist diese Adaption laut Variety schon länger ein Herzensprojekt und der Regisseur hat sogar ein Frankenstein-Zimmer in seinem Haus in Los Angeles:



Dieser Film steckt in meinem Kopf seit ich ein Kind bin – seit 50 Jahren! Ich habe 20 bis 25 Jahre versucht, ihn umzusetzen. Tatsächlich könnten manche sogar denken, ich wäre besessen von Frankenstein. Damit lägen sie vermutlich richtig. Über die Jahrzehnte ist die Figur mit meiner Seele verschmolzen und wurde zu einer Art Autobiografie. Persönlicher geht's nicht. Ich hoffe, euch gefällt der erste kurze Einblick.

Das erste Frankenstein-Bild zeigt Star Wars- und Dune-Star Oscar Isaac in der Rolle des Dr. Frankenstein, der seine wissenschaftlichen Theorien von Leben und Tod offenbar leidenschaftlich vor einem großen Hörsaal argumentiert. Ein Blick auf das dazugehörige Monster, das von Jacob Elordi verkörpert wird (der Andrew Garfield ablöste), wird uns hingegen noch vorenthalten. Ausgewählten Journalist:innen wurde aber schon ein Video von ihm über Frankensteins Bett gezeigt: mit langen schwarzen Haaren, Nähten in der grauen Haut und rot glitzernden Augen.

Wie eng Guillermo del Toros Netflix-Film sich an die Buchvorlage halten wird, ist aktuell noch nicht bekannt, während manche von einer klassischen Umsetzung ausgehen, gab es auch schon Berichte, dass der Horrorfilm 40 Jahre nach der Kreaturen-Erweckung spielt und sich ein gewisser Dr. Pretorius (Christoph Waltz) auf die Suche nach dem Monster macht. Mia Goth (Pearl) ist als Adelige Elizabeth ebenfalls Teil der Besetzung.

Frankenstein ist nach drei Jahren del Toros erster Spielfilm seit dem Animationsfilm Pinocchio, den er (neben der Serie Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities) ebenfalls für Netflix inszeniert hatte.



Wann startet Guillermo de Toros Frankenstein bei Netflix?

Ein exaktes Startdatum hat Frankenstein bei Netflix noch nicht, dafür aber einen sehr konkreten Zeitraum der Veröffentlichung: Im Laufe des Novembers 2025 startet Guillermo del Toros Horrorfilm bei dem Streaming-Dienst.

