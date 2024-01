Ein neues Monster für Netflix: Meister-Regisseur tauscht Andrew Garfield für Frankenstein-Neuverfilmung gegen Saltburn-Star

Horror-Meister Guillermo de Toro bringt eine Neuverfilmung von Mary Shelleys Frankenstein zu Netflix und hat nach dem Ausstieg von Andrew Garfield einen Monster-Nachfolger gefunden.

Fantasy- und Horror-Ikone Guillermo del Toro (Pans Labyrinth) bereitet aktuell für Netflix den Film Frankenstein vor. Doch so wie das Monster aus Mary Shelleys Horror-Romanvorlage * aus Leichenteilen zusammengesetzt werden muss, muss auch ein Film seine einzelnen Teile erst finden. Jetzt wurde der ursprünglich als Frankensteins Kreatur besetzte Andrew Garfield ersetzt.

Monströser Wechsel für Netflix: Guillermo del Toro tauscht Andrew Garfield gegen Jacob Elordi

Wie Deadline berichtet, hat der Streik in Hollywood einige Pläne durcheinandergebracht. Durch die Dreh-Verschiebungen kann Andrew Garfield (The Amazing Spider-Man) seine Hauptrolle aufgrund von Termin-Schwierigkeiten nicht länger wahrnehmen. Entsprechend musste ein neuer Darsteller gefunden werden. In die Bresche sprang als neues Monster der aufsteigende Star Jacob Elordi, der einst durch die Kissing Booth-Trilogie bei Netflix groß wurde und nun zu dem Streamer zurückkehrt. Aktuell ist er im Kino in Priscilla und bei Amazon in Saltburn zu sehen. Und er ist nicht der einzige neu verkündete Schauspielende.

HBO Netflix-Star Jacob Elordi in Euphoria

Neben Jacob Elordi, der an Andrew Garfields Stelle zu Oscar Isaac und Mia Goth stößt, wurden weitere Stars für Netflix' Frankenstein gefunden. Darunter auch ein Deutscher, der sich letztes Jahr in Netflix' Kriegsfilm Im Westen nichts Neues hervortat. Folgendermaßen sieht die Besetzung unter Guillermo del Toros Horrorfilm nach aktuellem Stand aus:

Guillermo del Toro plant kein lupenreines Frankenstein-Remake für Netflix

Viel ist zu Guillermo del Toros Frankenstein-Adaption noch nicht bekannt. Es heißt bei der IMDb allerdings, dass der mexikanische Regisseur keine 1:1-Umsetzung des berühmten Schauerromans anstrebt. Vielmehr soll sein Frankenstein-Film viele Jahre nach der Erschaffung der Kreatur spielen. Hier heftet ein anderer Wissenschaftler, Dr. Pretorious, sich im Osteuropa des 19. Jahrhunderts auf die Spuren des totgeglaubten Doktors, um von Frankenstein mehr über dessen Experimente zur Erschaffung seines künstlichen Menschen zu lernen.

Guillermo del Toro erschuf für Netflix zuletzt seine düster-animierte Version von Pinocchio sowie die Anthologie-Horror-Serie Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities. Sein Frankenstein wird wohl frühestens 2025 zu Netflix kommen.



