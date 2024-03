3 Body Problem braucht Staffel 2 von Netflix – weil die Game of Thrones-Macher ein Schockereignis auf Rote Hochzeit-Level umsetzen wollen

Mit der Sci-Fi-Serie 3 Body Problem hat Netflix einen neuen Hit gelandet. Die beste Szene soll laut den Showrunnern jedoch erst in Staffel 2 kommen, die das Buch Der dunkle Wald verfilmt.

Ob Netflix eine 2. Staffel von 3 Body Problem bestellt, steht zwar noch nicht fest. Doch die Showrunner haben bereits konkrete Pläne, wie die Serien-Adaption der Sci-Fi-Romane von Cixin Liu in Zukunft aussehen könnte.

Ihr volles Potenzial hat die Sci-Fi-Serie in den ersten acht Folgen noch gar nicht ausschöpfen können. Wie die Game of Thrones-Schöpfer D.B. Weiss und David Benioff nebst Co-Showrunner Alexander Woo verraten, können sich Fans in Staffel 2 von 3 Body Problem auf eine Szene freuen, die alles Bisherige in den Schatten stellen wird.

Die Rote Hochzeit von 3 Body Problem? Die Showrunner wollen eine Szene unbedingt in Staffel 2 umsetzen

Bereits vor dem Netflix-Start sprach das 3 Body Problem-Team mit dem Hollywood Reporter über Wünsche für die Zukunft der Sci-Fi-Serie. Die Verfilmung der Trisolaris-Trilogie soll idealerweise 4 Staffeln umfassen, in denen die ungewöhnliche Invasions-Geschichte zunehmend ambitionierter und gewaltiger wird. Oder wie es David Benioff beschreibt:

Das zweite Buch ist viel besser als das erste, und das dritte Buch hat mich einfach nur komplett umgehauen.

Netflix Die Sophonen waren erst der Anfang

Denn mit Staffel 1 haben wir nur den Anfang einer großen Saga zu Gesicht bekommen, die ihre großen Stärken erst in weiteren Seasons ausspielen kann. So teast der Game of Thrones-Co-Schöpfer bereits ein Highlight auf Rote Hochzeit-Level für Staffel 2:

Wenn die Serie bis zur zweiten Staffel überlebt, sind wir in einer guten Position. Die Dinge eskalieren wild und es gibt eine Szene – wenn wir die erreichen, erreichen wir Goldstatus. Wie bei der Roten Hochzeit in Game of Thrones.

Die Rote Hochzeit ist ein Ereignis aus der 3. Staffel von Game of Thrones, das zu den schockierendsten Sequenzen der Fantasy-Saga zählt. Der Tod mehrerer Hauptfiguren veränderte das Machtgefüge innerhalb der Erzählung dramatisch und hatte weitreichende Konsequenzen für den weiteren Verlauf der Serie.

Konkreter gehen die Showrunner nicht auf besagte Szene ein. Mit Blick auf die Romanvorlage, Der dunkle Wald, können wir aber bereits fleißig spekulieren, um welches Ereignis es sich handeln könnte. Achtung, es folgen massive Spoiler zu Buch 2:



3 Body Problem-Highlight in Staffel 2: Diese Szene aus Der dunkle Wald könnte gemeint sein

Der dunkle Wald dringt im Gegensatz zu Die drei Sonnen viel weiter in Science-Fiction-Gefilde vor, was einige atemberaubende und spektakuläre Szenen mit sich bringt. Wenn die Netflix-Serie den Ereignissen der Vorlage treu bleibt, werden unter anderem Wandschauer Saul (im Buch: Luo Ji) und einige weitere Charaktere dank neuester Kälteschlaftechnologie der Invasion der San-Ti (im Buch: Trisolarier) ein ganzes Stück näherkommen und 200 Jahre in die Zukunft reisen.

Netflix Für den Cast von 3 Body Problem könnte es in Staffel 2 in die Zukunft gehen

In der Zukunft hat sich die dramatische Lage der Menschheit in Hoffnung umgewandelt. Denn die Erde verfügt mittlerweile über eine gewaltige Weltraumflotte, die den Raumschiffen des Feindes überlegen zu sein scheint. Doch dann kommt es zu einer der schockierendsten Szenen der Sci-Fi-Saga.

Auch wenn die Invasoren-Flotte noch knapp 200 weitere Jahre entfernt ist, gelangt bereits jetzt eine Sonde der Aliens zur Erde. Und dabei kommt zu zum großen Schockmoment: Der sogenannte Tropfen vernichtet in nur wenigen Minuten die gesamte Raumflotte der Menschen.

Innerhalb von Minuten wird die Hoffnung der Menschheit, die Trisolarier besiegen zu können, zunichtegemacht. Ähnlich wie bei der Roten Hochzeit aus Game of Thrones verändert dieser einschneidende Wendepunkt die gesamte Machtdynamik und katapultiert die Geschichte in eine neue Richtung.

Im Anschluss an das Gemetzel folgt zudem eine weitere Szene, die wir hoffentlich in Staffel 2 der Netflix-Serie zu sehen bekommen: Der Tropfen schwebt fortan bedrohlich über der Erde und lässt die Menschheit in Weltuntergangs-Hysterie verfallen. Im Angesicht der baldigen Vernichtung kommt es unter anderem zu einer gewaltigen Orgie, an der 100.000 Menschen teilnehmen.

Wann startet 3 Body Problem Staffel 2 bei Netflix?

Noch wurde 3 Body Problem nicht um eine weitere Staffel verlängert. Da die Serie aber direkt zum Start weltweit die Netflix-Charts gestürmt hat, stehen die Chancen auf eine Verlängerung sehr gut. Aufgrund des enormen Produktionsaufwands der Sci-Fi-Serie wird Staffel 2 jedoch erst frühestens 2026 auf Netflix zu sehen sein.

Podcast zu Netflix’ epischer Sci-Fi-Serie 3 Body Problem

Ist den Game of Thrones-Machern mit 3 Body Problem der nächste große Wurf gelungen? Im Podcast diskutierten wir ausgiebig und spoilerfrei über die Sci-Fi-Serie von Netflix:

3 Body Problem ist die Adaption eines der spannendsten Science-Fiction-Werke der letzten Jahre: Die Trisolaris-Trilogie des chinesischen Autors Cixin Liu. Wir klären im Podcast, ob die Serie Sci-Fi-Fans begeistern kann und ob die drastischen Änderungen zur Vorlage wirklich nötig waren.