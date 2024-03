In 3 Body Problem verstecken sich gleich 6 (!) Game of Thrones-Stars – und den Varys-Darsteller habt ihr bestimmt nicht erkannt

Hinter dem Netflix-Hit 3 Body Problem stecken die Game of Thrones-Macher, die für die Sci-Fi-Serie gleich sechs bekannte Westeros-Stars zurückgeholt haben. Und ein paar sind richtig gut versteckt.

Für die teuerste Netflix-Serie des Jahres und ihr erstes großes Serienprojekt seit dem Ende des Fantasy-Epos Game of Thrones haben die beiden Co-Showrunner David Benioff und D.B. Weiss jede Menge Westeros-Alumni vor und hinter der Kamera versammelt. Aber habt ihr auch alle Game of Thrones-Stars im Sci-Fi-Hit 3 Body Problem erkannt?

Während sich unter den Hauptrollen einige leicht erkennbare prominente Gesichter aus dem Lied von Eis und Feuer finden, sind ein paar weitere leicht zu übersehen. Hier findet ihr eine Übersicht aller sechs 3 Body Problem-Darsteller, die zuvor schon in Game of Thrones zu sehen waren.

Achtung, der Artikel enthält Spoiler für die ersten 3 Folgen von 3 Body Problem.

3 Body Problem trifft Game of Thrones: John Bradley

Netflix/HBO John Bradley

In Game of Thrones war John Bradley acht Staffeln lang als Samwell Tarly zu sehen.

war John Bradley acht Staffeln lang als Samwell Tarly zu sehen. In 3 Body Problem spielt er den Snack-Unternehmer Jack Rooney, der als Teil der Oxford Five den rätselhaften Suizid seiner Freundin Vera aufklären will und dabei in die Welt eines futuristischen Virtual-Reality-Games über das Dreikörperproblem eintaucht.

3 Body Problem trifft Game of Thrones: Liam Cunningham

Netflix/HBO Liam Cunningham

In Game of Thrones verkörperte Liam Cunningham den früheren Baratheon-Berater und späteren Jon Schnee-Vertrauten Davos Seewert. Erstmals trat er in Staffel 2 auf.

verkörperte Liam Cunningham den früheren Baratheon-Berater und späteren Jon Schnee-Vertrauten Davos Seewert. Erstmals trat er in Staffel 2 auf. In 3 Body Problem spielt der den einflussreichen und enigmatischen Geheimdienstler Thomas Wade.

3 Body Problem trifft Game of Thrones: Jonathan Pryce

Netflix/HBO Jonathan Pryce

In Game of Thrones war Jonathan Pryce in den Staffeln 5 und 6 als Hoher Spatz zu sehen, der Anführer der religiösen Sekte der Spatzen.

war Jonathan Pryce in den Staffeln 5 und 6 als Hoher Spatz zu sehen, der Anführer der religiösen Sekte der Spatzen. In 3 Body Problem sehen wir ihn als Mike Evans. Der Sohn eines Ölmagnaten setzte sich jahrelang als Umweltschützer ein, bis er selbst zum reichen Unternehmer wird und mit seinen finanziellen Mitteln eine mysteriöse Organisation anführt.

3 Body Problem trifft Game of Thrones: Mark Gatiss

Netflix/HBO Mark Gatiss

In Game of Thrones war Mark Gatiss in gerade mal vier Folgen als Tycho Nestoris zu sehen. Wie viele Mahnschreiben der Repräsentant der Eisernen Bank von Braavos wohl den Lennisters gesendet hat?

war Mark Gatiss in gerade mal vier Folgen als Tycho Nestoris zu sehen. Wie viele Mahnschreiben der Repräsentant der Eisernen Bank von Braavos wohl den Lennisters gesendet hat? In 3 Body Problem sehen wir Gatiss hingegen in einer kurzen Gastrolle in Folge 3 als Game-Charakter Isaac Newton, der mit seinem jetzt schon ikonischen Satz "Halt deine Fresse du blöder Troll" sicher im Gedächtnis bleibt.

3 Body Problem trifft Game of Thrones: Conleth Hill

Netflix/HBO Conleth Hill

In Game of Thrones sorgte Conleth Hill acht Staffeln lang als Meisterspion Varys für zahlreiche denkwürdige Momente.

sorgte Conleth Hill acht Staffeln lang als Meisterspion Varys für zahlreiche denkwürdige Momente. In 3 Body Problem ist der Varys-Darsteller hingegen auf den ersten Blick kaum zu erkennen. In Episode 3 versteckt er sich als Papst Gregor XIII hinter unerwartet bauschiger Geschichtsbehaarung und unter einer enormen Krone.

3 Body Problem trifft Game of Thrones: Kevin Eldon

Netflix/HBO Kevin Eldon

In Game of Thrones verkörperte der britische Comedian Kevin Eldon nicht nur eine, sondern gleich zwei verschiedene Rollen. In Staffel 6 gab er als Braavos-Schauspieler Camello seine beste Ned Stark-Imitation auf der Bühne zum Besten. zu sehen. In Staffel 7 machte er hingegen als Goldrock von Königsmund eine unliebsame (und tödliche) Begegnung mit Gendrys Hammer.

verkörperte der britische Comedian Kevin Eldon nicht nur eine, sondern gleich zwei verschiedene Rollen. In Staffel 6 gab er als Braavos-Schauspieler Camello seine beste Ned Stark-Imitation auf der Bühne zum Besten. zu sehen. In Staffel 7 machte er hingegen als Goldrock von Königsmund eine unliebsame (und tödliche) Begegnung mit Gendrys Hammer. In 3 Body Problem könnt ihr Kevin Eldon in Folge 2 in einer unerwartet witzigen Szene entdecken. Als Videospiel-Charakter Sir Thomas More begrüßt er Jack Rooney in der Welt des VR-Spiels und wird daraufhin direkt von dessen Faust zurückgegrüßt.

3 Body Problem trifft Game of Thrones: Alex Sharp (Bonus)

Netflix Alex Sharp

Technisch gesehen hat Alex Sharp, der in 3 Body Problem als Will Downing zu sehen ist, nie in Game of Thrones direkt mitgespielt. Die Welt von Westeros durfte er trotzdem schon betreten. Denn Alex Sharp gehörte zur Besetzung der Bloodmoon-Serie, die 5000 Jahre vor Game of Thrones spielen sollte. Nach einer 30 Millionen US-Dollar teuren Pilot-Folge wurde das Prequel-Projekt jedoch von HBO abgelehnt und landete im Giftschrank.

