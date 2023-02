Ab heute gibt es bei Netflix gleich 2 Staffeln einer der derzeit besten Comedy-Serien – unfassbar witzig & von der Kritik gefeiert

Nachdem Netflix das bisher übersehene Comedy-Juwel vor dem Aus bei Peacock gerettet hat, ist bereits Staffel 3 in Planung. Die Serie soll Netflix' Sitcom-Problem lösen.

Netflix hat zwar kürzlich die eigene Comedy-Hoffnung Blockbuster nach der 1. Staffel abgesetzt. Vor vier Monaten rettete der Streaming-Gigant aber eine gefeierte Comedy-Serie vor dem sicheren Untergang: Girls5Eva.

Für Girls5Eva hagelte es Lobeshymnen in den Kritiken und Lachtränen der Fans. Netflix umgeht damit geschickt das eigene Sitcom-Problem.

Girls5Eva löst das Sitcom-Problem von Netflix: ab sofort könnt ihr 2 volle Staffeln streamen

Seit dem 01. Februar 2023 gibt es beide bisherigen Staffeln von Girls5Eva bei Netflix zu streamen. Vor einigen Monaten wurde die Musik-Comedy von Peacock nach der 2. Staffel abgesetzt, um daraufhin von Netflix gerettet zu werden. Die 3. Staffel ist bereits in Planung.

Bisher hatte Netflix mit den eigenen Sitcom-Versuchen kein Glück und musste auf teuer lizenzierte Hits wie Das Büro, Brooklyn Nine-Nine und Community setzen. Keine Comedy-Eigenproduktion kam bisher auch nur annähernd an diese Vorbilder heran.

So wurden letztes Jahr Space Force von Das Büro-Schöpfer Greg Daniels, ebenfalls mit Steve Carrell, nach 2 Staffeln abgesetzt und Blockbuster mit Brooklyn Nine-Nine-Star Melissa Fumero nach der 1. Staffel. Die Comedy schaffte es in den USA nicht einmal in die Netflix-Top 10 und die Kritiken waren gemischt.

Die Lösung des Problems? Eine bereits gefeierte Comedy-Serie eines anderen Streaming-Dienstes vor dem Aus retten und selbst fortsetzen.



Peacock/Netflix Spice Girls-Anspielung in Girls5Eva

Für Fans von Girls5Eva ist es ein Riesengeschenk. Nicht zuletzt deshalb, weil Netflix die Serie der breiten Masse zugänglich macht und sie endlich die verdiente Aufmerksamkeit bekommt.



Nach Girls5Eva habt ihr bis ans Lebensende einen Ohrwurm

Es sind aber gute, clevere und saukomische Ohrwürmer. Bei Girls5Eva handelt es sich nämlich um eine Musik-Comedy. Die Prämisse spricht sicherlich jeden (ehemaligen) Fan der Spice Girls und anderer Girl- und Boygroups der 90er und 00er Jahre an.

Um das Jahr 2000 hatte die titelgebende Girlgroup Girls5Eva ein einziges erfolgreiches Album. Rund 20 Jahre später führen sie alle ein komplett anderes Leben, als ihr großer Hit unerwartet von einem erfolgreichen Musiker gesampelt wird und im Radio rauf und runter läuft. Sie wollen die Chance für ein Comeback nutzen. Ein sehr holpriges Comeback.

Peackcock/Netflix Girls5Eva

Bei der Kritiken-Sammlung Metacritic erhielten die beiden Staffeln einen sehr hohen Wert von je 80 und 81 Prozent. Girls5Eva setzt sich humorvoll mit den Schattenseiten des Musik-Business auseinander und was sich dort seit den 90er Jahren (nicht) verändert hat.

Wir begleiten die Frauen dabei, ihre Musikkarriere das erste Mal selbst in die Hand zu nehmen, eigene Songs zu schreiben und sich gegen den überbordenden Sexismus der Branche zu wehren. Die Hauptrollen spielen Sara Bareilles, Busy Philipps, Paula Pell und Renée Elise Goldsberry als Beyoncé der Gruppe, die alle Solos kriegt.

Neben der einnehmenden Chemie der vier Darstellerinnen ist die unfassbar witzige Musik (inklusive Musikvideo-Ausschnitte) das große Highlight. Die Ohrwurm-Granaten von Showrunnerin Meredith Scardino und Komponist Jeff Richmond reichen vom Intro-Lied Famous 5eva bis hin zu B.P.E. (Big Pussy Energy) .

Ab sofort gibt es bei Netflix beide Staffeln mit insgesamt 16 Folgen, die je 30 Minuten dauern. Euch erwarten also acht Stunden musikalisches Lachmuskeltraining.

Girls5Eva wurde von Netflix erfreulicherweise gerettet. Doch viele beliebte Serien werden bei dem Streaming-Dienst derzeit nach der 1. Staffel abgesetzt.

Darin erklären meine Kollegin Jenny Jecke und ich, warum Netflix in den letzten Monaten so viele scheinbar erfolgreiche Serien abgesetzt hat.

