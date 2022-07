Ab morgen ist das MCU bei Disney+ komplett wie nie zuvor: Es fehlen nur noch 3 Filme

Ein gewaltiger Marvel-Rutsch kommt morgen zu Disney+. Darunter ein Film, der für eine spannende Entwicklung beim Streamingdienst steht. Das MCU ist noch lange nicht vollständig verfügbar.

Seit der Streamingdienst Disney+ im Jahr 2019 startete, ist er das Zuhause der MCU-Filme, Damit sind die Filme aus dem Marvel Cinematic Universe gemeint, die seit 2008 eine zusammenhänge Geschichte erzählen. Grundsätzlich hat Disney+ einen Vollständigkeitsanspruch an "sein" MCU. Deswegen erscheinen Serien wie Loki exklusiv auf der Plattform.

Es gab und gibt aber immer noch große MCU-Lücken bei Disney+. Das wird sich ändern und morgen geht der Streamingdienst einen großen Schritt in Richtung Vollständigkeit.

Ab morgen bei Disney+: Einer der wichtigsten noch fehlenden MCU-Filme

Tom Holland schwang sich bislang in 3 Abenteuern als Spider-Man durch New York und die ganze Welt. Vielleicht ist euch aber schon aufgefallen, dass keiner seiner drei Solo-Filme bei Disney+ verfügbar ist. Und das, obwohl Tom Hollands Peter Parker eine der wichtigsten MCU-Figuren der Gegenwart ist. Das liegt an der Rechtesituation. Marvel und Disney "leihen" Spider-Man nur von Sony aus, das die Rechte an der Figur hält.

Aus dem selben Grund waren die Spider-Man-Blockbuster Spider-Man: Homecoming (2017) und Far From Home (2019) zuletzt ausschließlich bei der Konkurrenz von etwa Netflix zu sehen – wo sonst kaum noch MCU-Filme zu finden sind. Ab morgen jedoch ändert sich das: Spider-Man: Homecoming ist erstmals bei Disney+ verfügbar *.

Damit fehlen nur noch 3 MCU-Filme bei Disney+

Wann die Filme zu Disney+ kommen, ist nicht bekannt. Aber offenbar zieht das Unternehmen gerade die Zügel an, um zum absoluten Marvel-Zentrum der Streamingwelt zu werden.

Denn neben Homecoming sind ab morgen 4 weitere Spider-Man-Filme bei Disney+ verfügbar, die von Sony produziert wurde:

Auf dem Weg zu 100 Prozent-Marvel-Vollständigkeit

In der jüngeren Vergangenheit flossen zudem etliche Marvel-Produktionen zu Disney+, die entfernte Berührungspunkte mit dem MCU aufweisen.

Die 6 Marvel-Serien von Netflix:

Sowie 3 Sony-Marvel-Produktionen, die seit dem Multiversums-Film No Way Home sowas wie MCU-Kanon sind:

Disney+ nähert sich also immer mehr der 100 Prozent-Marke an, hat aber noch viel Arbeit vor sich.

Ms. Marvel im Podcast: Eine junge Heldin revolutioniert bei Disney+ das MCU

Mit der neuen MCU-Serie Ms. Marvel will Disney+ seine Superheld:innen revolutionieren. Denn die 16-jährige Kamala Khan ist nicht nur die erste muslimische Heldin von Marvel, sondern auch ein waschechtes Fan-Girl mit eigener Coming-of-Age-Geschichte.

Die Teenie-Comedy schlägt neben den Avengers völlig neue Töne an und wir erforschen, was konkret die neue Marvel-Serie so besonders macht.



