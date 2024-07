Absolute Netflix-Seltenheit: Nach 8 Staffeln geht heute eine der beliebtesten Serien des Streamers zu Ende

Ein bei Netflix ordentlich beendetes Serienfinale nach 8 Staffeln wirkt schon wie ein kleines Wunder: Heute endet einer der ganz großen Hits des Streamers.

Dass eine Serie bei Netflix mehr als 3 Staffeln erhält, ist eine Seltenheit. In der Welle der Netflix-Serienabsetzungen der letzten Jahre wurden viele Erzählungen sogar schon nach Staffel 1 abgesägt. Eine der wenigen Serien, die in den letzten Jahren davor gefeit zu sein schien, war Elite. Auf beachtliche 8 Staffeln brachte es die spanische Serie über eine Privatschule in den letzten sechs Jahren. Heute endet sie mit ihren letzten 8 Folgen.

Langlebiger Serien-Erfolg: Netflix beendet Elite nach Staffel 8

Sex, Partys und Todesfälle verband Elite wie keine zweite Netflix-Serie. Die Erfolgsmischung von Schüler:innen-Mystery und heißen Begegnungen ging als Erfolgsrezept auf. An der Privatschule "Las Encinas" prallten 8 Staffeln lang privilegierte Studierende auf weniger wohlhabende Stipendiaten, Morde und Intrigen mussten aufgeklärt werden und Romantik jeder Regenbogenschattierung entlud sich im Bett. Elite brachte sogar ein internationales Remake hervor.

In Staffel 4 vollzog die Serie einen halben Neustart, weil einige Stars nach ihrem Schulabschluss ausschieden. Danach wurde es in Elite zur Regel, dass Hauptfiguren starben und neue Charaktere nachrückten. Von der allerersten Cast-Riege ist in Staffel 8 nur noch Omar (Omar Ayuso) übrig geblieben, auch wenn Nadia (Mina El Hammani) nun ebenfalls zurückkehrt. Die Ankündigung, dass die achte Season die letzte sein würde, zeigte im Stimmungsbild, dass bei aller Liebe für die heiße Serie viele bereit für das Ende waren.

Schaut hier den Trailer zur finalen 8. Staffel von Elite

Elite - S08 Trailer (Deutsch) HD

"Vergnügen, Freiheit und Spaß-Haben ist das Hauptziel von Alumni", verkündet Elite im Staffel 8-Trailer und will es noch einmal richtig knallen lassen. Die Geschwister Emilia und Héctor Krawietz (Ane Rot und Nuno Gallego) sorgen mit ihrer skandalösen Abschluss-Vereinigung für Chaos und nur Omar traut sich, etwas gegen die Korruption zu unternehmen. Einen Toten gibt es im Video ebenfalls schon zu sehen: Joel (Fernando Lindez) stirbt, doch wer war's? Außerdem ist aus dem Staffel 7-Finale noch offen, ob Raúls Balkon-Schubserin Carmen (Maribel Verdú) zur Verantwortung gezogen wird, nachdem die ihre Tochter beschützende Mutter von Dalmar (Iván Mendes) gefilmt wurde.

Diese und weitere lose Fäden werden die Schüler:innen von Elite in Staffel 8 zusammenführen müssen, um die Netflix-Serie zu einem runden Ende zu bringen.

Podcast zu weiteren Enden: Die 8 besten Serienfinale aller Zeiten

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber sprechen wir über die besten Serienenden aller Zeiten. Mit dabei sind TV-Meilensteine wie The Wire, Six Feet Under und natürlich Die Sopranos.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben acht besondere Finalepisoden zusammengetragen, die ihre Serien zu einem würdigen Abschluss geführt haben. Manchmal lagen wir weinend auf dem Boden, manchmal konnten wir uns vor Lachen kaum halten. Bevor ihr euch in den Podcast stürzt, sei jedoch eine große Spoiler-Warnung ausgesprochen!