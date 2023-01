Action-Highlight bei Netflix: Gal Gadot und Matthias Schweighöfer in Mix aus James Bond und Mission Impossible

Zu den größten Netflix-Filmen 2023 zählt Heart of Stone. Die Spionage-Action mit Gal Gadot wird als Mix aus James Bond und Mission: Impossible beschrieben und könnte ein neues Franchise starten.

Vor einigen Tagen stellte ein neuer Netflix-Trailer die größten Film-Highlights im Jahr 2023 vor. Neben Titeln mit Stars wie Chris Hemsworth, Chris Evans und Millie Bobby Brown wird der Streaming-Dienst auch Heart of Stone mit Gal Gadot veröffentlichen. Hier erfahrt ihr mehr über die Spionage-Action, in der Matthias Schweighöfer mitspielt.

Schaut hier noch die große Netflix-Filmvorschau mit Heart of Stone mit deutschen Untertiteln:

Heart of Stone - Vorschau (Deutsche UT) HD

Netflix-Action Heart of Stone mit Gal Gadot hat Franchise-Potenzial

Zur Story des Films hat der Streaming-Dienst noch keine genauen Informationen preisgegeben. In der Hauptrolle spielt Wonder Woman-Star Gal Gadot die CIA-Agentin Rachel Stone, die in eine internationale Verschwörung gerät.

Ansonsten verspricht der Film viele Action-Set-Pieces, mit denen Regisseur Tom Harper an Franchises wie James Bond und Mission: Impossible anknüpfen soll. Das Drehbuch stammt von Greg Rucka (The Old Guard) und Allison Schroeder (Hidden Figures).

Ziemlich klar ist auch, dass Netflix mit Heart of Stone selbst ein potenzielles neues Franchise aufbauen will. Vergleichbar ist der Film mit dem Star-Vehikel Red Notice, in dem Gadot auch schon an der Seite von Dwayne Johnson und Ryan Reynolds zu sehen war, oder The Gray Man mit Ryan Gosling und Chris Evans.

Neben der Hauptdarstellerin wartet Heart of Stone mit weiteren prominenten Namen auf. Zum Cast des Netflix-Blockbusters gehören unter anderem noch Fifty Shades of Grey-Star Jamie Dornan, Alia Bhatt, Sophie Okonedo und Matthias Schweighöfer. Details zu ihren Rollen gibt es bisher kaum.

Wann kommt Heart of Stone zu Netflix?

Wie der Netflix-Trailer enthüllte, kommt Heart of Stone am 11. August 2023 ins Abo des Streaming-Dienstes.

