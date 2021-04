Actionkracher und Monster-Spaß neu bei Netflix: Alle 42 Filme und Serien der Woche

Bei Netflix haben sich in den letzten Tagen viele neue Filme und Serien angesammelt, u.a. ein spannendes und extrem unterhaltsames Monster-Abenteuer und jede Menge Action-Kracher.

Seit unserer letzten Netflix-Wochenübersicht hat der Streaming-Dienst sein Programm um einige spannende Filme und Serien erweitert. Diese findet ihr hier in unserer großen Liste mit allen neuen Titeln. Ihr wisst nicht, wo ihr bei all den Filmen und Serien anfangen sollt? Dann haben wir für euch zusätzlich ein paar besondere Highlights herausgesucht, die wir euch empfehlen können.

Neu bei Netflix: Wenn Zombieland ein Monster-Abenteuer wär

Der Endzeitfilm Love and Monsters hält, was der Titel verspricht. In einer Welt voller monströser Wesen leben die Menschen unter der Erde. Eines Tages verlässt der von Dylan O'Brien gespielte Joel seinen Bunker, um seine große Liebe zu finden. Das Resultat ist eine apokalyptische Action-Comedy mit genial-kreativen Ungeheuern und dem Herz am rechten Fleck.

Love And Monsters - Trailer (Deutsch) HD





Neu bei Netflix: Komödie mit derbem Fremdscham-Humor

In der Serie Why Are You Like This navigieren sich 3 aktivistische Mittzwanziger durch das Leben in Melbourne. Sie wollen die Gesellschaft und das Leben verbessern und treten dabei in alle erdenklichen Fettnäpfchen. Mit derbem Humor und gerade mal sechs 20-minütigen Episoden ist die australischen Comedy für den kurzweiligen Wochenend-Binge wie gemacht.

Why Are You Like This - S01 Trailer (English) HD





Neu bei Netflix: Jede Menge Action mit Jason Statham und Gerard Butler

Actionfans bekommen diese Woche ordentlich Nachschlag. Mit Teil 2 und 3 ist nun die Transporter-Trilogie mit Jason Statham auf Netflix komplett. Und obendrauf gibt es auch noch das Reboot Transporter: Refueled zu streamen. Das reicht euch nicht? Dann hat Netflix für euch noch Olympus Has Fallen mit Gerard Butler und Taken 3 mit Liam Neeson neu ins Programm aufgenommen.

Transporter Refueled - Trailer (Deutsch) HD





Neue Filme auf Netflix diese Woche

Neue Serien auf Netflix diese Woche

Wie immer gilt: Die Liste ist nicht vollständig, da oft am Wochenende weitere Filme und Serien erscheinen, die zuvor nicht von Netflix angekündigt wurden.

Podcast: Die 18 größten Streaming-Highlights im April 2021

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber kriegt ihr die volle Dosis an April-Highlights:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hier ist für jeden etwas dabei, denn wir haben Netflix, Amazon, Sky, Disney+, Apple TV+ und TV NOW geprüft und stellen euch die 18 großen Serien-Highlights des Monats vor. Vom Horror-Geniestreich Ash vs. Evil Dead bis hin zur heiß ersehnten Fantasy-Epos Shadow and Bone.

Was schaut ihr am Wochenende auf Netflix?