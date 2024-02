Alle Infos, die ihr vor Dune 2 braucht, um den größten Sci-Fi-Film des Jahres zu verstehen

Nach zweieinhalb Jahren des Wartens ist es morgen endlich so weit: Dune 2 startet in den deutschen Kinos. Hier erfahrt ihr alle wichtigen Infos zur heiß erwarteten Sci-Fi-Fortsetzung.

Es ist das erste große Mega-Kino-Event des Jahres: Dune: Part Two setzt die Geschichte der von Frank Herbert erschaffenen Sci-Fi-Saga auf der Leinwand fort. Erneut tauchen wir ein in die grimmige Wüstenwelt des Planeten Arrakis, auf dem die mächtigen Häuser des Universums um den wertvollsten Rohstoff kämpfen: das Spice.

Falls ihr eine kurze Auffrischung zu den bisherigen Ereignissen in Dune braucht: Wir haben die wichtigsten Infos in aller Einfachheit zusammengefasst.

Vor Dune 2: Was ist bisher in der Sci-Fi-Saga passiert?

Die Geschichte von Dune beginnt damit, dass Herzog Leto Atreides von dem zwielichtigen Imperator Shaddam IV. auf den Wüstenplaneten Arrakis beordert wird. Dort soll er dafür sorgen, dass die Spice-Gewinnung nicht abreißt.

Was ist Spice? Beim Spice handelt es sich um eine Art Droge. Sie fördert die kognitiven Fähigkeiten, verlängert das Leben und ... sorgt für blaue Augen. Noch viel wichtiger: Sie ist der entscheidende Schlüssel zur interstellaren Raumfahrt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Dune: Part Two schauen:

Dune: Part Two - Trailer (Deutsch) HD

Es dauert nicht lange, bis mit dem Baron Harkonnen der große Gegenspieler auftaucht. Der will das Haus Atreides auslöschen und überfällt (mit dem Segen und den Kämpfern des Imperators) den Herzog auf Arrakis. Daraufhin befindet sich Letos Sohn, Paul, zusammen mit seiner Mutter, Lady Jessica, auf der Flucht, während der Vater stirbt.

Hilfe finden die beiden bei den Fremen, den Einheimischen von Arrakis. Sie haben gelernt, die Macht der Wüste für sich zu nutzen, in dem sie etwa auf den riesigen Sandwürmern durch die Gegend reiten, vor denen sich der Rest des Universums fürchtet. Außerdem glauben sie an die Ankunft eines Messias, der möglicherweise Paul ist.

Wie geht die Geschichte in Dune 2 weiter?

Der erste Dune endet in der Wüste von Arrakis. Paul und seine Mutter schließen sich den Fremen an, lernen ihre Bräuche und Kultur kennen. Der Fremen-Anführer Stilgar glaubt, dass Paul der Auserwählte ist. Paul hingegen will sich an Baron Harkonnen für den Mord an seinem Vater rächen. Und Lady Jessica verfolgt ihre eigenen Pläne.

Wer sind die wichtigsten Figuren in Dune 2?

In Dune 2 spielen fünf Parteien eine wichtige Rolle. Neben dem Haus Atreides und dem Haus Harkonnen legt der Film einen großen Fokus auf die Fremen, die sich aus verschiedenen Stämmen zusammensetzen. Darüber hinaus rückt das Haus des Imperators, das Haus Corrino, in den Vordergrund.

Alle wichtigen Figuren, die zum Haus Atreides gehören:

Warner Bros. Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson und Josh Brolin

Paul Atreides (Timothée Chalamet): Die Hauptfigur der Dune-Geschichte hat sich den Fremen angeschlossen und befindet sich auf dem besten Weg, die Messias-Prophezeihung zu erfüllen, nicht zuletzt aufgrund seiner Zukunftsvisionen.

(Timothée Chalamet): Die Hauptfigur der Dune-Geschichte hat sich den Fremen angeschlossen und befindet sich auf dem besten Weg, die Messias-Prophezeihung zu erfüllen, nicht zuletzt aufgrund seiner Zukunftsvisionen. Lady Jessica (Rebecca Ferguson): Pauls Mutter und die Konkubine von Leto. Sie gehört dem Orden der Bene Gesserit an, einer einflussreichen Schwesternschaft, die seit Jahrhunderten die Geschehnisse im Universum lenkt.

(Rebecca Ferguson): Pauls Mutter und die Konkubine von Leto. Sie gehört dem Orden der Bene Gesserit an, einer einflussreichen Schwesternschaft, die seit Jahrhunderten die Geschehnisse im Universum lenkt. Gurney Halleck (Josh Brolin): Ein einstiger Vertrauter von Pauls Vater und sein ehemaliger Kampflehrer. Nach dem Angriff der Harkonnen flüchtete er in die Wüste und konnte als Spice-Schmuggler überleben.

Alle wichtigen Figuren, die zu den Fremen gehören:

Warner Bros. Zendaya und Javier Bardem

Chani (Zendaya): Ist eine der wenigen, die Paul freundschaftlich im Kreis der Fremen empfängt. Zwischen den beiden entwickelt sich eine schüchterne Liebesgeschichte, auch wenn sie seiner Messias-Berufung skeptisch gegenübersteht.

(Zendaya): Ist eine der wenigen, die Paul freundschaftlich im Kreis der Fremen empfängt. Zwischen den beiden entwickelt sich eine schüchterne Liebesgeschichte, auch wenn sie seiner Messias-Berufung skeptisch gegenübersteht. Stilgar (Javier Bardem): Der Fremen-Anführer ist fest davon überzeugt, dass die Ankunft des Messias bevorsteht. Er setzt sein Vertrauen in Paul, der die fundamentalistischen Stämme im Süden von Arrakis zusammenführen soll.

Alle wichtigen Figuren, die zum Haus Harkonnen gehören:

Warner Bros. Stellan Skarsgård, Austin Butler und Dave Bautista

Baron Wladimir Harkonnen (Stellan Skarsgård): Der Bösewicht interessiert sich eigentlich nur für eine Sache, nämlich Macht. Er will auf dem Thron des Imperators sitzen und geht dafür über Leichenberge und ... in Schlammbäder.

(Stellan Skarsgård): Der Bösewicht interessiert sich eigentlich nur für eine Sache, nämlich Macht. Er will auf dem Thron des Imperators sitzen und geht dafür über Leichenberge und ... in Schlammbäder. Glossu Rabban (Dave Bautista): Der Harkonnen-Neffe ist ein brutaler Koloss, hat allerdings wenig im Kopf. Als er nach der Eroberung von Arrakis die Verantwortung für die Spice-Förderung übertragen bekommt, droht er daran zu versagen.

(Dave Bautista): Der Harkonnen-Neffe ist ein brutaler Koloss, hat allerdings wenig im Kopf. Als er nach der Eroberung von Arrakis die Verantwortung für die Spice-Förderung übertragen bekommt, droht er daran zu versagen. Feyd-Rautha Harkonnen (Austin Butler): Als Alternative zu Glossu tritt sein jüngerer Bruder auf den Plan. Feyd-Rautha ist ein furchtloser Krieger und gilt als größter Psycho im ganzen Dune-Universum.

Alle wichtigen Figuren, die zum Haus Corrino gehören:

Warner Bros. Léa Seydoux, Christopher Walken und Florence Pugh

Imperator Shaddam IV. (Christopher Walken): Der mächtigste Mann im Universum war bisher noch gar nicht zu sehen. In Dune 2 tritt Imperator Shaddam IV. endlich aus den Schatten und bringt nichts als Tod und Verderben.



(Christopher Walken): Der mächtigste Mann im Universum war bisher noch gar nicht zu sehen. In Dune 2 tritt Imperator Shaddam IV. endlich aus den Schatten und bringt nichts als Tod und Verderben. Prinzessin Irulan (Florence Pugh): Die Tochter des Imperators besitzt einen messerscharfen Verstand. Der Grund? Auch sie gehört den Bene Gesserit an und weiß die Menschen um sich herum mit ihren Worten zu manipulieren.

(Florence Pugh): Die Tochter des Imperators besitzt einen messerscharfen Verstand. Der Grund? Auch sie gehört den Bene Gesserit an und weiß die Menschen um sich herum mit ihren Worten zu manipulieren. Gaius Helen Mohiam (Charlotte Rampling): Sie ist die Anführerin der Bene Gesserit und Beraterin des Imperators. Eine ihrer wichtigsten Vertrauten im neuen Film ist die ebenso kühl kalkulierende Lady Margot (Léa Seydoux).

Wenn ihr noch tiefer in die Geheimnisse des Wüstenplaneten eintauchen wollt, findet ihr hier unseren großen Artikel zu allen wichtigen Dune-Fachbegriffen.

Dune: Part Two startet am 29. Februar 2024 in den deutschen Kinos. Regisseur Denis Villeneuve hat bereits sein Interesse bekundet, die Geschichte mit einem dritten Teil zu Ende zu erzählen. Offiziell angekündigt ist dieser allerdings noch nicht.