Alle neuen Filme und Serien bei Netflix, Amazon und Disney+: Haus des Geldes und Doctor Strange gehen weiter

Bei Netflix, Amazon und Disney+ sind einige neue Filme und Serien eingetroffen. Dazu gehört u.a. der Marvel-Blockbuster Doctor Strange 2 und die neue Haus des Geldes-Serie.

Falls ihr trotz des guten Wetters auf der Suche nach ein paar spannenden Streaming-Tipps seid, findet ihr hier pünktlich zum Wochenende eine Übersicht mit den wichtigsten Neustarts der Woche. Netflix, Amazon und Disney+ haben in den vergangenen Tagen wieder einige neue Filme und Serien ins Programm genommen.

Der größte Netflix-Film der Woche ist die Action-Komödie The Man From Toronto mit Kevin Hart und Woody Harrelson in den Hauptrolle. Darüber hinaus wartet der Streaming-Dienst mit der neuen Staffel von The Umbrella Academy und dem Spin-off Haus des Geldes: Korea auf. Rowan Atkinson jagt derweil vergebens eine Biene.

Amazon konkurriert mit der RomCom My Fake Boyfriend und der sechsteiligen Thriller-Serie Chloe. Den namhaftesten Streaming-Neustart gibt es bei Disney+: Rund eineinhalb Monate nach Kinostart können ihr das Multiversums-Abenteuer Doctor Strange in the Multiverse of Madness mit Benedict Cumberbatch im Heimkino schauen.

Neue Filme und Serien bei Netflix diese Woche

Neue Filme und Serien bei Amazon Prime diese Woche

Neue Filme und Serien bei Disney+ diese Woche

Was werdet ihr am Wochenende streamen?