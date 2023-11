Aufwendige Neuverfilmung nach 48 Jahren bei Disney+: Jetzt steht der Start des 10-Stunden-Samurai-Epos von Herr der Ringe-Regisseurin fest

Nächstes Jahr dürfen sich Fans epischer Action auf eine gewaltige Samurai-Serie freuen. Jetzt steht der deutsche Start von Shogun bei Disney+ fest.

Nach Jahren in der Produktionsphase wurde Anfang November endlich ein erster Trailer zur neuen Shogun-Serie des US-Senders FX veröffentlicht. Der kündigt epische Samurai-Action im Japan des Jahres 1600 an, die auch bei uns zu sehen sein wird. Jetzt steht fest, ab wann ihr in den Genuss von Shogun bei Disney+ kommt.

Neue Shogun-Serie startet im Februar 2024 bei Disney+

Wie aus einer Disney-Pressemitteilung hervorgeht, startet das 10-teilige Samurai-Epos hierzulande am 27. Februar 2024 bei Disney+. Los geht's mit den ersten beiden Folgen, nach denen immer eine neue Folge im Wochentakt veröffentlicht wird.

Darum geht es im neuen Samurai-Epos Shogun bei Disney+

Shogun basiert auf einem Roman von 1975, der bereits 1980 als Serie mit Kino-Legende Toshirō Mifune (Die sieben Samurai) adaptiert wurde. Die neue Version von FX ist eine 10 Folgen umfassende Mini-Serie, für die unter anderem Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht-Regisseurin Charlotte Brändström hinter der Kamera stand.

In der Story der Neuauflage befindet sich der britische Navigator John Blackthorne (Cosmo Jarvis) mit einem holländischen Kriegsschiff auf dem Weg nach Japan. Hierbei strandet er an der Küste und kommt als Gefangener an den Hof des Daimyos Toranaga (Hiroyuki Sanada aus John Wick: Kapitel 4). Nachdem er das Vertrauen des mächtigen Feudalherren erlangt und sich in die Samurai-Lady Toda Mariko (Anna Sawai) verliebt hat, muss er eine schwerwiegende Entscheidung treffen, um zu überleben.

