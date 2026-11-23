Marvel-Fans müssen sich nur noch wenige Wochen gedulden, bis Avengers 5 endlich im Kino startet. Moviepilot präsentiert euch jetzt den finalen Trailer zum Mega-Spektakel Doomsday.

Nach dem riesigen Erfolg von Spider-Man: Brand New Day steht Marvel-Fans das größte Superhelden-Event seit Jahren noch bevor. In ein paar Wochen startet mit Avengers 5: Doomsday das nächste große Team-Up von unzähligen MCU-Charakteren, die gegen den schier unbezwingbaren Bösewicht Doctor Doom antreten müssen.

Nach mehreren Vorschau-Teasern und einem ersten längeren Video wurde jetzt noch ein neuer Trailer zu Avengers 5 veröffentlicht. Schaut ihn euch hier direkt an:

Bald im Kino: Avengers 5 entfesselt ein gigantisches MCU-Spektakel

Die offizielle Synopsis zu Avengers: Doomsday lautet wie folgt:

Welten prallen aufeinander, und die Multiverse Saga schlägt in Marvel Studios’ Avengers: Doomsday ihr letztes Kapitel auf. Beliebte Helden aus drei verschiedenen Universen geraten auf einen tödlichen Kollisionskurs und sehen sich schließlich einer existenziellen Bedrohung gegenüber, die alles Bisherige in den Schatten stellt. Dieser epische Film legt den Grundstein für die Zukunft des Marvel Cinematic Universe.

Neben der Story, bei der Fans vor allem auf die große MCU-Rückkehr von Robert Downey Jr. als Antagonist Doctor Doom hinfiebern, wird Avengers 5 mit einer Vielzahl bekannter Figuren aus verschiedensten Multiversen auftrumpfen. Zu dem riesigen Doomsday-Ensemble gehören unter anderem Sam Wilson (Anthony Mackie), Steve Rogers (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth), Yelena Belova (Florence Pugh), Loki (Tom Hiddleston), die Fantastic Four und die X-Men.

Der fünfte Avengers-Film wird den letzten Leinwandauftritt des kürzlich verstorbenen Schauspielstars Patrick Stewart markieren, während gerade erst die Rückkehr von Hailee Steinfeld als Kate Bishop bestätigt wurde. Wer bei all diesem Bombast auch eine unglaubliche Laufzeit erwartet, dürfte überrascht sein. Avengers 5 soll "nur" knapp 150 Minuten lang werden.

Wann startet Avengers: Doomsday im Kino?

Superhelden-Fans müssen sich nur noch bis zum 16. Dezember 2026 gedulden. Dann startet Avengers 5 in den deutschen Kinos. Der Blockbuster wird außerdem Teil des wohl größten Kino-Hypes seit Barbenheimer, denn zeitgleich mit Avengers: Doomsday startet auch noch der heißerwartete Dune: Part Three auf der großen Leinwand. Da sehr viele Menschen diese Mega-Blockbuster wahrscheinlich zusammen schauen wollen, dürften die Kinokassen kurz vor den Weihnachtstagen nur so klingeln.