Barbenheimer hat die Filmwelt 2023 in Atem gehalten. Jetzt kommt das nächste große Blockbuster-Event auf uns zu, das die weltweiten Kinos zum Explodieren bringen wird.

Das Kinojahr hat schon einige große Blockbuster hervorgebracht. Von Spider-Man: Brand New Day über Die Odyssee bis Toy Story 5 haben bereits fünf Filme die Milliarden-Marke an den Kinokassen geknackt. Das kommende Event könnte hier jedoch noch einmal ordentlich einen draufsetzen, denn zwei der meisterwarteten Filme 2026 starten am selben Tag in den Lichtspielhäusern: Avengers 5: Doomsday und Dune: Part Three.

Damit tritt der von Fans ernannte Dunesday in die Fußstapfen des Mega-Events Barbenheimer, das vor drei Jahren zum popkulturellen Phänomen wurde. Damals sind Greta Gerwigs Barbie und Christopher Nolans Oppenheimer am gleichen Tag gestartet und haben einen Kampf der Giganten ausgelöst, der Kinos und Internet gleichermaßen lahmlegte.

Dune: Part Three schließt die Sci-Fi-Reihe als großes Finale ab

Mit Dune hat der neue James Bond-Regisseur Denis Villeneuve 2021 einen Mega-Blockbuster nach dem wegweisenden Sci-Fi-Roman von Frank Herbert in die Kinos gebracht. Vor zwei Jahren gab es mit Dune: Part Two die Fortsetzung zu sehen. Dune: Part Three soll die Geschichte des von Timothée Chalamet gespielten Paul Atreides nun mit einem großen Finale abschließen.

In Dune: Part Three erwartet uns ein 17-jähriger Zeitsprung, nach dem Paul Atreides auf dem Wüstenplaneten Arrakis zum Auserwählten Muad'dib aufgestiegen ist. Paul beherrscht den Planeten und schart fanatische Anhänger:innen um sich, die einen Krieg in der Galaxie heraufbeschworen haben. Doch im Geheimen formt sich ein Bündnis, um Imperator Atreides zu stürzen.

Seht hier den Trailer zu Dune: Part Three

Dune: Part Three - Finaler Trailer (Deutsch) HD

Dune: Part Three wartet einmal mehr mit einem fulminanten Star-Cast auf. Neben Timothée Chalamet sind in dem Sci-Fi-Kracher auch Robert Pattinson als Bösewicht Scytale, Anya Taylor-Joy als Alia Atreides, Florence Pugh als Prinzessin Irulan und Zendaya als Chani zu sehen. Diese geballte Star-Power kann wohl nur der andere Film überbieten, der am Dunesday in den Kinos startet.

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Avengers Doomsday: Das größte Marvel-Spektakel seit Endgame

Sieben Jahre nach Avengers 4: Endgame erwartet uns mit Doomsday das nächste Abenteuer der Superheld:innen-Bande auf der großen Leinwand, das alles vorher Dagewesene in den Schatten stellen soll. Nicht nur wird Iron Man-Star Robert Downey Jr. in seiner brandneuen Rolle als Doctor Doom vorgestellt. Auch versammeln Joe Russo und Anthony Russo darin die vereinte Power sämtlicher MCU-Held:innen, die gemeinsam gegen den Oberschurken antreten.

Schaut hier den Trailer zu Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday - Trailer 2 (Deutsch) HD

So dürfen sich Fans darin unter anderem auf Chris Hemsworth als Thor, Paul Rudd als Ant-Man, Anthony Mackie als Captain America, Sebastian Stan als Winter Soldier, Vanessa Kirby als Invisible Woman, Pedro Pascal als Mister Fantastic, Ebon Moss-Bachrach als The Thing, Letitia Wright als Black Panther, Tenoch Huerta als Namor, Simu Liu als Shang-Chi, Florence Pugh als Yelena Belova, Tom Hiddleston als Loki, James Marsden als Cyclops, Ian McKellen als Magneto und Channing Tatum als Gambit freuen.

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Wann startet der Dunesday im Kino?

In den USA starten beide Filme am 18. Dezember 2026 im Kino, weshalb dieser Tag offiziell zum Dunesday ernannt wurde. In Deutschland gestaltet sich der Kinostart der beiden Blockbuster allerdings nicht ganz parallel. Hierzulande erscheint Avengers: Doomsday bereits am Mittwoch, den 16. Dezember in den Lichtspielhäusern. Dune: Part Three folgt dann einen Tag später, am 17. Dezember.

Barbenheimer spülte 2023 rund 2,5 Milliarden US-Dollar in die Kinokassen, wobei sich Barbie als größerer Box Office-Hit aus dem Kampf der Giganten hervortat. Es bleibt spannend, mit welchen Zahlen Dune: Part Three und Avengers: Doomsday aus dem Event herausgehen werden. Da die beiden Dune-Vorgänger jedoch nicht annähernd so viel einspielen konnten wie die letzten Avengers-Abenteuer, steht wohl jetzt schon fest, wer aus dem Kampf als Sieger hervorgehen wird.