Bald nicht mehr bei Netflix: Diese 24 Filme verschwinden

Netflix räumt in seinem Angebot auf und verabschiedet sich von über 20 Filmen. Hier erhaltet ihr eine Übersicht über die Streichkandidaten.

Netflix mistet zum ersten Mal im Jahr 2020 aus. Schon zum Ende des Jahres mussten wir uns von einem großen Schwung Filmen und Serien verabschieden. Ganz so heftig fällt die Welle diesmal nicht aus. Netflix hat es eher auf sein Randprogramm abgesehen, aus dem 24 Filme wegfallen.

Am härtesten wiegt dabei kurz vor den Oscars der Verlust von The Artist, der im Jahr 2012 Bester Film wurde. Richtig knapp wird es, wenn ihr Das Größte Spiel seines Lebens oder Pumping Iron endlich von eurer Watchlist streichen wollt: Beide Filme sind nur noch heute verfügbar.

Übrigens: Wenn ihr Filme auf ihrer Watchlist notiert habt und Netflix sie aus dem Programm nimmt, erscheinen sie dort wieder, sobald der Streaming-Dienst sie zurückholt. Es lohnt sich also, eine Watchlist bei Netflix zu führen.

Ab heute nicht mehr bei Netflix

Ab 15.1. nicht mehr bei Netflix: Redemption - Stunde der Vergeltung



Ab 17.1. nicht mehr bei Netflix

Lemmy

Strongland

Ab 19.1. nicht mehr bei Netflix

Ab 20.1. nicht mehr bei Netflix: Whitney



27.1. nicht mehr bei Netflix: Juana Inés

Ab 29.1. nicht mehr bei Netflix: Angebissen! Mit Cyril Chauquet um die Welt

Ab 31.1. nicht mehr bei Netflix

Warum nimmt Netflix die Filme aus dem Programm?

Die Lizenzen laufen aus. Netflix muss für jeden Film und jede Serie, die nicht selber produziert oder vertrieben wurde, Gebühren an die Rechteinhaber abtreten. Anders als Originals wie Roma oder Triple Frontier "leiht" der Streaming-Dienst sich Filme wie Dawn of the Dead nur aus. Das macht das Angebot breiter und liefert zudem eine reiche Datenbasis über die Vorlieben der Nutzer.