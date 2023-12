Bei Netflix verschwinden diese Woche 2 der besten Western der letzten 20 Jahre: Überbrutales Spannungsmeisterwerk und intensives Star-Duell

Bei Netflix könnt ihr nur noch für wenige Tage zwei extrem gute, aber sehr unterschiedliche Western streamen. Lest, um welche Filme es geht und warum sie sich lohnen.

Das 21. Jahrhundert hat dem Western den Rücken gekehrt – zumindest größtenteils. Hin und wieder versucht sich dann doch ein Regisseur oder eine Regisseurin an dem altehrwürdigen Genre. Bei Netflix sind noch für kurze zwei typische moderne Western-Vertreter zum Streamen verfügbar.

Western 1: Star-Power in Todeszug nach Yuma

Verschwindet bei Netflix am: 13. Dezember 2023

Darum geht es: In Todeszug nach Yuma schickt James Mangold die beiden wuchtigen Star-Egos von Christian Bale und Russell Crowe in ein dynamisches Drama. Die Neuverfilmung der Kurzgeschichte Three-Ten to Yuma spielt im Jahr 1884.

Der verarmte Bürgerkriegsinvalide Dan Evans (Bale) kämpft mit seiner Familie ums wirtschaftliche Überleben. Er und seine Söhne beobachten einen Postkutschenüberfall durch Ben Wade (Russell Crowe) und seine Bande. Wade wird gefasst und Evans kann sich beweisen: Er soll den Gangster zu jenem Bahnhof bringen, von wo aus der Zug nach Yuma zum Staatsgefängnis abfährt. Die Reise wird zum Psycho-Duell zwischen dem armen, aber rechtschaffenden Farmer und dem reichen, aber kriminellen Gangster.

Moviepilot-Wertung: 7.4 von 10



Western 2: Brutale Spannung in Bone Tomahawk

Verschwindet bei Netflix am: 14. Dezember 2023

Darum geht es: Eine kleine Stadt irgendwo an der Grenze zwischen Texas und Mexiko wird mitten in der Nacht von einer Gruppe brutaler Ureinwohner überfallen. Sie verschleppen die Frau von Arthur O’Dwyer (Patrick Wilson), Samantha (Lili Simmons). Eine Rettungsmission startet, allerdings unter schlechten Vorzeichen: Arthur hat ein kaputtes Bein, der Sheriff (Kurt Russell) und sein Deputy Chicory (Richard Jenkins) sind alt. Ein Hoffnungsträger ist der Revolverheld John Brooder (Matthew Fox). Gemeinsam wagen sie sich ins Feindesland. Und dort beginnt ein Horror, wie ihn das Western-Genre selten gesehen hat.

Moviepilot-Wertung: 6.6 von 10

