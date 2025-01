Bösewicht aus dem nächsten Star Wars-Film angeblich enthüllt: Ihr habt ihn schon vor 15 Jahren gesehen

The Mandalorian & Grogu ist der nächste Star Wars-Film, der ins Kino kommt. Nun gibt es ein spannendes Gerücht zum Bösewicht. Es handelt sich um ein bekanntes Gesicht aus The Clone Wars.

An aufregenden Star Wars-Gerüchten hat es uns diese Woche definitiv nicht gemangelt. Nachdem wir von Ewan McGregors möglicher Rückkehr als Obi-Wan Kenobi in der 2. Staffel von Ahsoka berichten, wollen wir euch an dieser Stelle auf den neuesten Stand bringen, was den nächsten Kinofilm der Sternensaga angeht.

The Mandalorian & Grogu erobert nächstes Jahr die große Leinwand und bisher ist so gut wie nichts über die Handlung bekannt. Ausgehend von den jüngsten Schnipseln erwartet uns jedoch eine Rettungsmission und die Rückkehr eines Star Wars-Schurken, den wir vor 15 Jahren in der Animationsserie The Clone Wars kennengelernt haben.

Star Wars-Bösewicht Embo kehrt angeblich in The Mandalorian & Grogu als Bösewicht zurück

Genauso wie das Ahsoka-Gerücht stammt das Mando-Gerücht von Kristian Harloff , der lange Zeit im Jedi Council der Popkultur-Seite Collider saß. Auf seinem YouTube-Kanal enthüllte er, dass ihm zu Ohren gekommen sei, dass der Kopfgeldjäger Embo als Bösewicht in The Mandalorian & Grogu in Erscheinung tritt.

Embo hatte seinen ersten Auftritt in der 17. Folge der 2. Staffel von The Clone Wars und war danach in sieben weiteren Kapiteln der Animationsserie zu sehen. Gesprochen wurde die Figur von niemand Geringerem als Dave Filoni, der als Regisseur, Drehbuchautor und Produzent in zahlreiche Mandoverse-Projekte involviert ist.

Alle Clone Wars-Episoden mit Embo:

Staffel 2, Folge 17: Kopfgeldjäger (OT: Bounty Hunters)

Kopfgeldjäger (OT: Bounty Hunters) Staffel 3, Folge 4: Einflussbereich (OT: Sphere of Influence)

Einflussbereich (OT: Sphere of Influence) Staffel 4, Folge 9: Entkommen (OT: The Box)

Entkommen (OT: The Box) Staffel 4, Folge 18: Doppeltes Spiel (OT: Crisis on Naboo)

Doppeltes Spiel (OT: Crisis on Naboo) Staffel 4, Folge 20: Kopfgeld (OT: Bounty)

Kopfgeld (OT: Bounty) Staffel 4, Folge 22: Rache (OT: Revenge)

Rache (OT: Revenge) Staffel 5, Folge 14: Der dunkle Bund (OT: Eminence)

Der dunkle Bund (OT: Eminence) Staffel 6, Folge 5: Ein alter Freund (OT: An Old Friend)

Auch bei The Mandalorian & Grogu ist Filoni an Bord: Gemeinsam mit Regisseur und The Mandalorian-Schöpfer Jon Favreau schrieb er das Drehbuch für den Film. Und offenbar übernimmt er jetzt auch noch eine Sprechrolle und bringt den von ihm geliebten Charakter zurück. Doch wie passt Embo in die Geschichte des Films?

Ist Embo wirklich der große Bösewicht in The Mandalorian & Grogu? Zweifel sind angemessen

Laut Harloff erzählt der Mando-Film eine Rettungsmission. Din Djarin (Pedro Pascal) und sein Schützling sollen Rotta the Hutt (Jeremy Allen White) aus den Fängen von Embo befreien, der diesen als Geisel hält. Ob es sich wirklich um den Hauptbösewicht des Films handelt, ist aufgrund der geringen Bekanntheit der Figur fraglich.

Während Embo eingefleischten Fans ein Begriff ist, dürften die Allgemeinheit keine Ahnung haben, wer er ist. The Mandalorian & Grogu muss im Kino jedoch ein großes Mainstream-Publikum erreichen und einen gewissen Eventcharakter bieten. Die Rückkehr einer relativ unbekannten Clone Wars-Figur verspricht das nicht unbedingt.

Gerade nach dem Kampf um Mandalore in der 3. Staffel von The Mandalorian wirkt eine einfache Rettungsmission geradezu unspektakulär. Reicht das wirklich aus, um Mando von Disney+ ins Kino zu bringen? Vielleicht handelt es sich eher um einen Handlungsstrang, der den ersten Akt des Films bestimmt, ehe größere Gefahren lauern.

Ausgehend von dem Kurs, den Lucasfilm mit Serien wie Ahsoka fährt, klingt das Gerücht dennoch plausibel. Immer mehr Figuren aus The Clone Wars und Co. schaffen den Sprung in den Live-Action-Sektor des Star Wars-Universum. Offiziell bestätigt ist der Auftritt der Figur allerdings nicht. Wie immer ist das Gerücht mit Vorsicht zu genießen.

Wann startet The Mandalorian & Grogu im Kino?

Am 21. Mai 2026 startet The Mandalorian & Grogu in den deutschen Kinos. Es ist der bisher einzige Star Wars-Film der nächsten Jahre, der einen konkreten Kinostart erhalten hat. Darüber hinaus befinden sich diverse weitere Projekte in Entwicklung, unter anderem ein Rey-Film und ein Prequel, das uns zu den Anfängen der Jedi führt.