Brutale Western-Serie vom Sons of Anarchy-Schöpfer kommt zu Netflix: Ist sie ein geheimes Prequel der Biker-Saga?

Für Netflix dreht Sons of Anarchy-Schöpfer Kurt Sutter die neuen Western-Serie The Abandons. Ein Blick auf die Hauptfiguren enthüllt eine mögliche Verbindung zur Biker-Saga mit Charlie Hunnam.

Nicht zuletzt aufgrund des Erfolgs der Serie Yellowstone erlebt das Western-Genre derzeit eine kleine Renaissance. So arbeitet Netflix nicht nur an einer Rodeo-Serie mit Yellowstone-Star, sondern auch an einem Western-Drama von Sons of Anarchy-Schöpfer Kurt Sutter, das uns zurück in den Wilden Westen der 1850er Jahre katapultiert.

Auf den ersten Blick scheinen die Western-Serie The Abandons und das Biker-Drama rund um Charlie Hunnams Jax Teller bis auf den kreativen Kopf hinter den Kulissen wenig gemeinsam zu haben. Ein Blick auf die Besetzung enthüllt aber eine rätselhafte Verbindung, die SAMCRO-Fans aufhorchen lässt.



Western-Serie auf Netflix: The Abandons könnte die Vorgeschichte zu Sons of Anarchy erzählen

Die Geschichte von The Abandons dreht sich um eine irische Einwanderin und ihre vier adoptierten Kinder, die in den 1850er Jahren ihr neues Zuhause in Oregon vor brutalen Aristokraten beschützen müssen. Wie Cinema Blend feststellt, könnte die Western-Story trotz des völlig anderen Settings mit einer Verbindung zu Sons of Anarchy überraschen.

Die beiden Darstellenden Nick Robinson und Diana Silvers gehören zur Hauptbesetzung der Netflix-Serie und verkörpern die Charaktere Elias und Dahlia Teller. In der Theorie könnten sich diese als Vorfahren von Jax Teller entpuppen, der über 150 Jahre später zum Mitglied des Motorradclubs Sons of Anarchy Motorcycle Club Redwood Original (SAMCRO) wird.

FX Charlie Hunnam als Jax Teller in Sons of Anarchy

Ob der Name Teller tatsächlich als Verbindung der zwei Serien dient oder lediglich ein Easter-Egg für Fans von Kurt Sutters Biker-Hit ist, lässt sich noch nicht sagen. Nichtsdestotrotz ist The Abandons schon jetzt ein aufregendes Netflix-Projekt, das sich Serienfans vormerken sollten.

The Abandons trumpft nicht nur mit einer interessanten Western-Geschichte, sondern auch einigen Stars vor der Kamera auf. In den Hauptrollen sind unter anderem Lena Headey, Gillian Anderson und Lucas Till zu sehen. Ebenfalls zur Besetzung zählen Michiel Huisman (Game of Thrones), Michael Greyeyes (1923) sowie Ryan Hurst, den Sons of Anarchy-Fans zuvor als Opie Winston ins Herz geschlossen haben.

Wann startet die Western-Serie The Abandons bei Netflix?

Obwohl die neue Western-Serie bereits im Oktober 2022 von Netflix in Auftrag gegeben wurde, verzögerte sich die Produktion aufgrund der Hollywood-Streiks 2023. Seit Mai 2024 laufen nun endlich die Dreharbeiten. Mit einem Start der 10-teiligen Serie ist somit erst 2025 auf Netflix zu rechnen.

Noch bevor wir The Abandons zu sehen bekommen, hat Netflix schon Genre-Nachschub in den Startlöchern. Voraussichtlich noch dieses Jahr startet mit American Primeval eine weitere Western-Serie über blutige Konflikte auf dem Oregon Trail. Darin sind unter anderem Taylor Kitsch, Betty Gilpin und Dane DeHaan zu sehen.

