Chantal im Märchenland hat neben Florian David Fitz noch einen Star versteckt, den ihr vermutlich nicht bemerkt habt

Nicht nur Florian David Fitz stattet Chantal im Märchenland einen Gastauftritt ab. Im Kino könnt ihr weitere Fantasy-Cameos entdecken, die den Star-Cast wachsen lassen.

Letzte Woche ist Chantal im Märchenland als Ableger der Fack ju Göhte-Reihe im Kino gestartet. Entsprechend kehren neben Jella Haase auch Gizem Emre, Max von der Groeben und Elyas M'Barek zurück. Doch diese alten Hasen der Comedy-Reihe von Bora Dagtekin sind nicht die einzigen funkelnden Sterne in einem deutschen Star-Cast voller Überraschungen. Denn wenn die erfolglose Influencerin Chantal durch einen magischen Spiegel in eine Märchenwelt gesaugt wird, um diese auf den Kopf zu stellen, gibt es dort so manchen unvermuteten Gastauftritt.



Achtung, es folgen Cameo-Spoiler zu Chantal im Märchenland.

Chantal im Märchenland: 2 deutsche Mega-Stars könnt ihr nur mit den Ohren entdecken

Schon der Trailer von Chantal im Märchenland offenbarte eine ganze Riege deutscher Stars im Cast des Films: Mit Frederick Lau als Ritter, Alexandra Maria Lara als Königin, Maria Ehrich als Prinzessin und Nora Tschirner als Hexe Sansara kann sich das Spin-off auch bei den Neuzugängen mit darstellerischem Ruhm bekleckern. Im Kino dürft ihr noch weitere beteiligte Stars entdecken, die ihr (anders als Jasmin Tabatabai) allerdings ausschließlich an ihren Stimmen erkennt:

Gastauftritt 1: Florian David Fitz als Zauberspiegel

Florian David Fitz berichtete auf seinem Instagram-Kanal nicht nur von der Premiere von Chantal im Märchenland, sondern ist auch selbst im Film dabei. Zumindest als Stimme. Denn der Star aus Filmen wie Vincent will meer und Der Vorname sowie der Netflix-Serie Das Signal spricht den Spiegel, der Chantal in die andere Welt befördert.



Gastauftritt 2: Benno Fürmann als Stein-Wesen

Twentieth Century Fox Benno Fürmann in Intrigo: Tod eines Autors

Auch Benno Fürmann ist in Deutschland eine Schauspiel-Größe. Bekannt ist er unter anderem aus Filmen wie Nordwand, Der Krieger und die Kaiserin und Anatomie sowie bei Netflix durch seinen Aufritt in Biohackers. Als Sprecher ist seine berühmteste Rolle wohl die des gestiefelten Katers aus der Shrek-Reihe und so durfte er auch in Chantal im Märchenland seine Stimme wieder zum Einsatz bringen: als Stein-Kreatur, die Chantal vor dem Drachenkampf hilft und ihr eine Waffe ihrer Wahl zur Verfügung stellt.

Laut Blickpunkt:Film kam Chantal im Märchenland zum Kinostart am Osterwochenende zwar nicht an die drei Fack ju Göhte-Vorgänger heran, konnte bei über 575.000 Besucher:innen aber trotzdem ein stattliches Einspielergebnis von fast 6 Millionen Euro einfahren.

Das macht den deutschen Film zum zweitbesten Start des Jahres nach Dune 2 im Februar.