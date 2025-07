Christopher Nolans The Odyssee verliert gefeierten Serienstar – aber sein Ersatz sieht ihm unglaublich ähnlich

Im Cast von Christopher Nolans Schiffsfahrer-Epos musste ein Schauspieler ausgetauscht werden, obwohl dieser auf Booten schon viel Erfahrung mitbrachte.

Christopher Nolan dreht aktuell sein großes Abenteuer-Epos The Odyssey. Neben Matt Damon, der in der Hauptrolle des Odysseus seine Irrfahrten übers Meer antritt, gehören zahlreiche weitere Stars zur Besetzung. Allerdings verlor der heiß erwartete Film den jüngst zu Serien-Ruhm gelangten Cosmo Jarvis.



Christopher Nolan tauscht in The Odyssee Cosmo Jarvis gegen Logan Marshall-Green

Der britische Schauspieler Cosmo Jarvis (Lady Macbeth, Überredung) wurde letztes Jahr einer breiten Masse durch die gefeierte Historienserie Shogun bekannt, wo er als Seefahrer John Blackthorne in Japan landete. Die Schiffsfahrt, die er mit Christopher Nolan in The Odyssey antreten sollte, ist allerdings vorbei, bevor sie richtig begonnen hat. Wie Deadline berichtet, musste der Darsteller das große IMAX-Projekt kurz vor Drehstart wegen Terminschwierigkeiten verlassen – weil der Drehplan nicht mit seiner Hauptrolle im zeitgleich gefilmten Young Stalin vereinbar war.



Lange blieb die Position in Christopher Nolans Schauspielkader natürlich nicht leer. Anstelle von Cosmo Jarvis wurde in The Odyssey Logan Marshall-Green besetzt, der vielen aus Filmen wie Prometheus, Upgrade oder The Invitation ein Begriff sein dürfte.

Der US-Amerikaner gleicht Jarvis zumindest äußerlich auf fast schon verblüffende Weise – wobei Marshall-Green auch eine große Ähnlichkeit zu Christopher Nolans häufigem Kollaborateur Tom Hardy attestiert wird. Hat der Regisseur vielleicht einen Schauspiel-Typ, den er besonders gern besetzt?

Es ist nicht bekannt, welche Rolle Cosmo Jarvis gespielt hätte, in die nun Logan Marshall-Green schlüpft. Die Figur könnte zu Odysseus' Mannschaft gehören, ein Werber seiner wartenden Frau in der Heimat Ithaka sein, in Troja kämpfen oder sich sogar im Kreis der griechischen Götter tummeln. Im ersten Trailer war er noch nicht zu sehen, aber ähnlich wie Charlize Therons Zauberin in The Odyssey könnte der Dreh für den Charakter noch gar nicht begonnen haben.

Wann startet Christopher Nolans The Odyssey?

Christopher Nolans Fantasy-Abenteuerfilm kommt in einem Jahr auf die große Leinwand: Am 16. Juli 2026 startet der Film in den deutschen Kinos. Neben Matt Damon und Logan Marshall-Green gehören auch Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Anne Hathaway und viele weitere Stars zum Cast.