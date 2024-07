Gruselige Angebote gibt es heute beim Amazon Prime Day fürs Heimkino. Wir zeigen euch Horrorfilm-Highlights auf Blu-ray und in 4K, die gerade richtig günstig sind und euch das Fürchten lehren.

Am Prime Day gibt es auch dieses Jahr wieder ein umfangreiches Angebot an Blu-ray und DVD Schnäppchen *. Wir geben euch einen Überblick im beliebten Horrorgenre und zeigen euch Film-Highlights vom Slasher bis zum Geister-Grusel.

Beginnen wir mit meinem persönlich schlimmsten Horrorfilm The Ring. Kein anderer Film hat mich nachhaltig so verstört und ja, es gruselt mich immer noch, wenn ich mir die nassen Haare übers Gesicht kämme. Scheinbar bin ich nicht die einzige, die von dem japanischen Remake eine Angststörung entwickelte. Wer sich traut, sollte sich diesen Klassiker samt der beiden Fortsetzung in der Rings - 3 Movie Collection * für günstige 14 Euro sichern.

Ähnlich preiswert ist die Hannibal Lecter-Trilogie *, die auf eine ganz andere Art des Horrors setzt. In die psychologischen Abgründe eines Serienkillers führt euch Oscar-Preisträger Anthony Hopkins in seiner Paraderolle als hochintelligenter Kannibale.

Preislich toppen kann das nur die sechsteilige Alien - Collection *. Den legendären Sci-Fi-Horror gibt es am Prime Day für gerade einmal 23 Euro, also weniger als 4 Euro pro Blu-ray.

Prime Day: Horror in 4K zum Schnäppchenpreis

Gruselige Prime Day Angebote: Blu-rays unter 10 Euro

In The Pope's Exorcist * sehen wir erstmals Filmlegende Russell Crowe in einer Horrorfilm-Hauptrolle. Die Handlung beruht auf den Memoiren des Chef-Exorzisten des Vatikans Gabriele Amorth. Crowe überzeugt in der Rolle des furchtlosen Priesters mit einer Prise Humor. Den Dämonen-Blockbuster mit Sequel-Potenzial gibt es am Prime Day schon für 8 Euro.

Nur 7 Euro kostet der Sci-Fi-Horror mit Gruselpuppe M3GAN *. Hier zeigt uns Regisseur Gerard Johnstone, dass künstliche Intelligenz auch schiefgehen kann, als die lebensechte Puppe M3GAN einen mörderischen Beschützerinstinkt entwickelt.



Beliebte Horror-Franchise am Prime Day: Conjuring, Insidious und Co.

Horrorfilm Neuheiten, die 2024 im Heimkino erschienen sind

Erst im Februar erschien der Tier- und Teenhorrorfilm Slotherhouse, in dem ein mörderisches Faultier auf die Jagd geht. Klingt komisch? Ist es auch. Die Horrorkomödie nimmt sich selbst nicht allzu ernst. Am Prime Day erhaltet ihr Rabatt auf die Blu-ray * und auch auf das Mediabook *.

Im April ist der Geisterfilm Night Swim * fürs Heimkino erschienen. Wie der Titel erahnen lässt, geht es hier um einen Swimmingpool, der von dämonischen Kräften heimgesucht wird und eine Familie langsam in den Wahnsinn treibt.

Bevor der Prime Day heute zu Ende geht, solltet ihr euch noch bei dem umfangreichen Heimkino-Sortiment umsehen und euch ein paar Grusel-Schnäppchen für die eigenen vier Wände sichern.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.