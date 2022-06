Das erste Bild von Ryan Gosling als Ken im Barbie-Film ist da und das Netz ist schockiert

In der Barbie-Verfilmung mit Margot Robbie schlüpft Ryan Gosling in die Rolle von Ken. Jetzt wissen wir endlich, wie er in dem Film aussieht. Macht euch auf ein unfassbares Bild gefasst.

Barbie kündigt sich mit einem weiteren Bild an. Nachdem wir Ende April den ersten Blick auf Margot Robbie als Barbie erhalten haben, folgt nun Ryan Gosling, der in dem Film als Ken in Erscheinung tritt. Er wirkt, als wäre er direkt aus seiner Spielzeugverpackung entkommen worden. Der Barbie-Film macht keine halben Sachen.

Seit Jahren geistert die Idee durch Hollywood, einen Live-Action-Adaption der beliebten Mattel-Marke ins Kino zu bringen. Die jetzige Version kommt von Schauspielerin Greta Gerwig, die zuletzt mit Lady Bird und Little Women als Regisseurin beeindruckte. Barbie markiert den bisher größten Film, den sie auf die Leinwand bringt.

Das erste Bild von Ryan Gosling als Ken im abgefahrenen Barbie-Film mit Margot Robbie

Seitdem das Bild von Goslings Ken im Internet veröffentlicht wurde, überschlagen sich die Reaktionen. Für manche Leute handelt es sich hierbei um das perfekte Casting.

Andere sind schockiert, dass es dem Barbie-Film mit nur einem Bild gelungen ist, Gosling, der als einer der attraktivsten Schauspieler Hollywoods gilt, unattraktiv zu machen.

Wenn nicht einmal Gosling dem Plastik-Look standhalten kann, wie soll sich dagegen Simu Liu schlagen, der ebenfalls eine Rolle in dem Film ergattert hat?

Ein paar Dinge scheint das erste Ken-Bild trotzdem richtig zu machen. Neben entsetzten Tweets gibt es auch einige, die nicht aus dem Schwärmen herauskommen.

Filmhistorisch ist der Barbie-Film auf alle Fälle schon eingeordnet: Gosling baut hier eindeutig auf das Vermächtnis von Freddie Prinze Jr. auf – und übertrifft es.

Wer hätte außerdem gedacht, dass ausgerechnet The Place Beyond the Pines der Film ist, der uns am besten auf Goslings Ken vorbereitet? All die Jahre war er direkt vor unseren Augen und wir haben ihn einfach nicht gesehen.

Wenn schon die ersten zwei Bilder aus Barbie das Internet so in Aufruhr versetzen, dürfte die Veröffentlichung des ersten Trailers noch einmal eine ganz andere Welle schlagen. Ein konkreter Trailer-Termin ist allerdings noch nicht bekannt.

Wir sind sehr gespannt, was sich Gerwig und Co-Autor Noah Baumbach für den Barbie-Film ausgedacht haben. Gemeinsam haben die beiden bereits im Zuge von Filmen wie Frances Ha und Mistress America zusammengearbeitet. Mit diesen kreativen Kräften an Bord sollten wir definitiv kein gewöhnliches Barbie-Abenteuer erwarten.

Barbie startet am 20. Juli 2023 in den deutschen Kinos.

Wie gefällt euch das erste Bild von Ryan Gosling als Ken im Barbie-Film?