Das gab es bei Star Wars noch nie: Ahsoka schreibt mit legendärem Duell Geschichte

Seit letzter Woche läuft die neue Star Wars-Serie Ahsoka bei Disney+. Bereits die erste Episode wartet mit einem besonderen Ereignis für die Geschichtsbücher auf.

Ahsoka ist eine faszinierende Star Wars-Serie, denn sie schließt an mehrere Projekte an. Hervorgegangen ist sie als Spin-off aus The Mandalorian. Die Handlung setzt aber vor allem bekannte Ereignisse aus der Animationsserie Star Wars Rebels fort. Darüber hinaus sind weitere Star Wars-Geschichten wie The Clone Wars relevant.



Achtung, es folgen Spoiler!

Bereits zum Auftakt spielt Ahsoka mit den Regeln des Star Wars-Universums und stellt uns eine völlig neue Galaxis vor. Dort soll sich der Bösewicht Thrawn verstecken, ganz zu schweigen von dem verschollenen Jedi Ezra Bridger. Die Staffelpremiere von Ahsoka hat aber noch in einem ganz anderen Punkt Star Wars-Geschichte geschrieben.

Star Wars: Ahsoka Folge 1 schreibt mit dem Duell zwischen Sabine Wren und Shin Hati Geschichte

Zum ersten Mal in einem Live-Action-Projekt treten zwei Frauen mit Lichtschwertern gegeneinander an und wir bekommen das Duell in voller Länge zu sehen. Meistens sind die prominenten Mitglieder des Jedi-Ordens männlich, die wir im Laufe der Sternensaga kennenlernen. Ahsoka gestaltet sich dagegen deutlich diverser.

Am Ende der ersten Folgen trifft die grüne Lichtschwertklinge von Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo) auf die rote von Shin Hati (Ivanna Sakhno). Das Duell spiegelt sogar den schicksalhaften Kampf gegen Darth Maul in Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung, auch wenn der Ausgang schlussendlich ein anderer ist.

Was die Repräsentation von Frauen angeht, setzt Ahsoka ein wichtiges Zeichen: Die drei größten Rollen der Serie sind weiblich, angefangen bei der von Rosario Dawson verkörperten Titelheldin über die unerschrockene Generalin Hera Syndulla, gespielt von Mary Elizabeth Winstead, bis hin zur bereits erwähnten Sabine Wren.

Wann kommt Ahsoka Folge 3 zu Disney?

Die 3. Folge der 1. Staffel von Ahsoka erscheint in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bei Disney+. Wenn ihr lange wachbleibt oder sehr früh aufsteht, könnt ihr die neue Folge am 30. August 2023 um 3:00 Uhr nachts schauen. Insgesamt umfasst die 1. Staffel von Ahsoka acht Episoden, die im Wochentakt erscheinen.

