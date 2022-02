Das gab es noch nie: Netflix verliert in wenigen Tagen 9 seiner wichtigsten Serien auf einen Schlag

Anfang des kommenden Monats wird ein großes Loch im Netflix-Angebot klaffen. Der Service verliert einen großen Schwung Serien. Wahrscheinlich habt ihr mindestens eine davon gesehen. Wir erklären den Exodus.

Seit 2014 ist Netflix in Deutschland verfügbar. Im Angebot von Netflix gibt es einige Serien, die gehören einfach zum Inventar. Sie waren schon immer da und sollten auch für immer da bleiben. Dachten wir bis vor zwei Wochen.

Netflix verliert das Marvel-Universum und drei weitere große Serien

Da regte sich plötzlich was auf der Plattform: Der vollständige Abgang des Marvel-Universums wurde angekündigt und uns inzwischen auch von Netflix auf Nachfrage bestätigt. Dies betrifft insgesamt 6 Serien. Dazu kommen weitere 3 Serienlieblinge, die teilweise seit über 8 Jahren bei Netflix abrufbar sind und zu den absoluten Dauerbrennern gehören. Bis einschließlich zum 28. Februar 2022 werden die Serien noch verfügbar sein.

Diese Serien sind ab heute nur noch 5 Tage bei Netflix verfügbar

Absoluter Sonderfall: Warum verschwinden die Serien von Netflix?

Der Abgang der Marvel-Serien ist besonders ungewöhnlich. Eigentlich zählen sie zu den Eigenproduktion von Netflix, sind damit also an den Service gebunden. Hier ist die Lage allerdings anders. Der Marvel-Deal mit Netflix war von vorneherein nur auf Zeit abgeschlossen. Die Rechte wandern nun zurück zu Disney und die Serien in naher Zukunft wohl auf den Streamingdienst Disney+. Offiziell ist das noch nicht, aber ein anderer Ausgang ist so gut wie ausgeschlossen.

Dass American Crime Story, American Horror Story und Pose am selben Tag wie die Marvel-Originals verschwinden, ist sicher kein Zufall. Hier ist die Rechtesituation aber etwas komplizierter. Die letzten Crime- und Horror-Story-Staffeln etwa kamen in Deutschland zuerst exklusiv zu Sky Ticket. Netflix war die zweite Station. Über ein paar Ecken gehören aber auch diese drei Abgänge dem Unternehmen Disney.

American Crime Story, American Horror Story und Pose sind nämlich FX-Produktionen. Das ist ein Sender, den sich Disney inzwischen ebenfalls einverleibte. Andere FX-Serien wie Atlanta sind bereits bei Disney+ verfügbar. Fraglich ist, ob die FX-Serie Fargo, aktuell mit drei Staffeln bei Netflix, ebenfalls verschwinden wird. Das wäre dann der nächste Schlag für die Nutzerinnen und Nutzer des Service.

