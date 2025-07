Das gab's in 15 Jahren The Walking Dead noch nicht: Trailer schickt Fanlieblinge in die Western-Hölle

Nach 15 Jahren traut sich The Walking Dead an einen bisher unerforschten Ort. Der neue Trailer zu Daryl Dixon Staffel 3 entführt in die Western-Hölle von Spanien.

Nach dem Ende von The Walking Dead strandete Daryl Dixon unfreiwillig in Frankreich und musste dort gegen finstere Intrigen und rasante Superzombies ankämpfen, ehe er mit seiner Freundin Carol wiedervereint wurde. Doch ihre Rückkehr in die USA nimmt eine unerwartete Abzweigung: in die staubige Italowestern-Hölle von Spanien.

Schon in sechs Wochen meldet sich The Walking Dead: Daryl Dixon mit Staffel 3 zurück. Im Rahmen der diesjährigen Comic-Con in San Diego wurde jetzt der offizielle Trailer enthüllt, der das Spin-off fast schon in einen Western verwandelt.

Schaut hier den Trailer zu The Walking Dead: Daryl Dixon Staffel 3

The Walking Dead: Daryl Dixon Staffel 3 - Trailer (English) HD

Wann startet The Walking Dead: Daryl Dixon Staffel 3 in Deutschland?

Nachdem erst kürzlich Staffel 2 des New York-Spin-offs Dead City ausgestrahlt wurde, lässt The Walking Dead-Nachschub nicht lange auf sich warten. In den USA startet Daryl Dixon Staffel 3 bereits am 7. September 2025 bei AMC. In Deutschland geht es am 8. September bei Magenta TV los. Insgesamt gibt es sechs neue Folgen zu sehen, die im Wochentakt veröffentlicht werden.

Das ist aber längst nicht alles: Aktuell laufen bereits die Dreharbeiten zu Staffel 4, die 2026 an den Start geht und erneut in Spanien verortet ist. Darüber hinaus wird kommendes Jahr auch The Walking Dead: Dead City mit einer 3. Staffel fortgesetzt.

Viva España! Das erwartet euch in The Walking Dead: Daryl Dixon Staffel 3

Das Daryl-Spin-off ist eine kleine Revolution für das The Walking Dead-Universum und scheint es sich auf die Fahne geschrieben zu haben, Fans neue Aspekte der Zombie-Apokalypse zu zeigen, die es in 11 Staffeln der Originalserie nicht zu sehen gab. Um keine Monotonie aufkommen zu lassen, erwartet und in Staffel 3 ein Soft-Reboot, das abseits von Norman Reedus und Melissa McBride den kompletten Cast austauscht.

Am Ende von Staffel 2 betraten Daryl und Carol die Dunkelheit des Eurotunnels, um in Großbritannien nach einem Weg zurück in die USA zu suchen. Einen Trip nach London und eine Bootsfahrt später strandet das Duo schließlich in Spanien und muss sich dort inmitten neuer Verbündeter und Gefahren durch die iberische Post-Apokalypse schlagen. Zur neuen Besetzung gehören unter anderem:

Gedreht wurde die neue Staffel unter anderem in Madrid, Aragonien, Galicien, Valencia und Katalonien. Mit dem neuen Setting verändern sich nicht nur Sprache und Kulturunterschiede, mit denen das Duo konfrontiert wird, sondern auch der Look der Serie. The Walking Dead verwandelt sich erstmals in eine Art Spaghetti Western und lässt Daryl und Carol als "zwei glorreiche Halunken" durch Landschaften ziehen, die wir noch nie im Zombie-Universum gesehen haben.