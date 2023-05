Das MCU schweigt ein riesiges Problem auch nach 6 Filmen tot – aber es gibt eine richtig gute Erklärung dafür

Seit dem Marvel-Blockbuster Eternals hat das MCU ein sprichwörtlich riesiges Problem. Auch Guardians of the Galaxy 3 ändert das nicht. Ein kommender Film könnte die Lösung bieten.

Das MCU ist ein geschlossenes System, das jedes Ereignis und alle Figuren untereinander verbindet. So wirkte es jedenfalls lange Zeit. Aber seit dem Marvel-Film Eternals ragt ein gewaltiges Riesenwesen namens Tiamut aus der Weltkugel. Und niemand spricht darüber, auch nicht in den neusten Filmen Ant-Man and the Wasp: Quantumania und Guardians of the Galaxy Vol. 3. Womöglich wollen die Produzenten sich das Problem aber schlicht für Thunderbolts aufheben.

Mega-MCU-Problemen könnte durch düstere neue Avengers gelöst werden

In Eternals (2021) kommen zum ersten Mal die unfassbar mächtigen Celestials als wichtiges Story-Element auf der Leinwand vor. Im Finale des Films wird ein neues Mitglied der Marvel-Wesen namens Tiamut aus der Weltkugel geboren, bleibt durch Eingreifen der namensgebenden Heldentruppe allerdings stecken. Seitdem wurde das Ereignis im MCU allerdings mit keinem Wort erwähnt.

Disney Tiamut in Eternals

Das könnte sich bald ändern, wie eine Theorie von Screen Rant suggeriert. Demzufolge könnte sich die zwielichtige Antiheldentruppe des kommenden Marvel-Blockbusters Thunderbolts auf die Suche nach der MCU-Ressource Vibranium begeben. Das Team wird nämlich von Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) rekrutiert und deren Auftritt in Black Panther: Wakanda Forever deutete ein größeres Interesse an Vibranium an.

Der Ursprung des Metalls legt nahe, dass auch die Celestials aus dem wertvollen Stoff bestehen. Tiamut könnte für den Hauptfiguren des Films also ein wichtiges Missionsziel darstellen.

Wann kommt der Marvel-Blockbuster Thunderbolts ins Kino?

Ob sich die Vermutung bestätigt, wird sich erst in über einem Jahr herausstellen. Thunderbolts soll am 24. Juli 2024 ins Kino kommen. Das neue Marvel-Team besteht unter anderem aus dem Winter Soldier (Sebastian Stan) und Black Widow-Ziehschwester Yelena Belova (Florence Pugh).

