Das sind die besten Amazon-Serien des Jahres – mit richtig guter Sci-Fi-Story vom Lost-Macher und extrem harter Superhelden-Action

Amazon Prime hat sich dieses Jahr nicht lumpen lassen. Zu den besten Serien des Streaming-Dienstes gehören unter anderem ein blutiges Superhelden-Massaker und Sci-Fi von Lost-Macher Damon Lindelof.

Es war ein sehr ereignisreiches Jahr, nicht zuletzt auch bei Amazon Prime. Neben Film-Highlights wie Bottoms gab es beim Streaming-Dienst 2023 eine extrem abwechslungsreiche Auswahl toller Serien zu sehen. Wir haben die 7 besten Beispiele zusammengestellt. Insbesondere Fans von Lost-Sci-Fi, The Boys oder John Wick werden ihre Freude daran haben.

Wie kommt die Top 7 der besten Amazon-Serien 2020 zustande?

Für unser Ranking kommen sowohl Amazon Originals wie Amazon Exclusives in Frage, also Serien, die außerhalb des Heimatlandes nur auf Amazon Prime zu finden sind. Aus dieser Gruppe haben wir die 5 bestbewerteten Produktionen mit über 50 Bewertungen ausgewählt. Da sich drei Beispiele nur minimal in der Bewertung unterschieden haben, besteht die Top-Liste aus 7 Plätzen.

Die besten Amazon-Serien 2023 – Platz 7: Gen V

Amazon Prime Video Gen V

Platz 7 belegt bei Moviepilot das The Boys-Spin-off Gen V, das sich um die nächste Supe-Generation dreht. Auf einem Superhelden-College der bitterbösen Vought Corporation testet der Nachwuchs seine körperlichen, moralischen und sexuellen Grenzen aus. Der Ableger steht der Mutterserie in Sachen Blutvergießen in nichts nach.

Die besten Amazon-Serien 2023 – Platz 6: Luden

Amazon Prime Video Luden

Auf dem sechsten Platz landet die deutsche Serie Luden, die in der schillernden Halbwelt der Reeperbahn der 70er und 80er spielt. Mithilfe der Prostituierten Jutta (Jeanette Hain) steigt der "schöne" Klaus Barkowsky (Aaron Hilmer) vom Tellerwäscher zum skrupellosen Zuhälter-Millionär auf.

Die besten Amazon-Serien 2023 – Platz 5: German Crime Story: Gefesselt

Amazon Prime Video German Crime Story: Gefesselt

Auch Platz 5 der besten Amazon-Serien 2023 spielt im Hamburger Milieu. Die True Crime-Serie German Crime Story: Gefesselt dreht sich um die wahre Geschichte des sogenannten "Säurefass-Mörders" Raik Doormann (Oliver Masucci), den die Ermittlerin Nela Langenbeck (Angelina Häntsch) der Entführung und Tötung mehrerer Frauen überführt.

Die besten Amazon-Serien 2023 – Platz 4: Mrs. Davis

Amazon Prime Video Mrs. Davis

Die besten Amazon-Serien 2023 – Platz 3: The Continental

Amazon Prime Video The Continental

Mrs. Davis, die neue Serie von Lost -Macher Damon Lindelof , landet im Community-Ranking auf Platz 4. Das Sci-Fi-Abenteuer dreht sich um die Nonne Simone ( Betty Gilpin ), die sich gegen die Kontrolle der übermächtigen KI Mrs. Davis zur Wehr setzt. Schließlich erhält Simone von ihr den Auftrag, den Heiligen Gral zu finden.

Platz 3 belegt das John Wick-Prequel The Continental. Der junge Winston (Colin Woodell) kämpft im New York der 70er um die Kontrolle über das namensgebende Auftragskiller-Hotel und macht sich in der Unterwelt der Stadt mit Waffengewalt einen Namen.

Die besten Amazon-Serien 2023 – Platz 2: Die verlorenen Blumen der Alice Hart

Amazon Prime Video Die verlorenen Blumen der Alice Hart

Auf dem zweiten Platz landet die Drama-Serie Die verlorenen Blumen der Alice Hart, die nach einem Roman von Holly Ringland die erschütternde Geschichte von Alice (Alyla Browne/Alycia Debnam-Carey) erzählt. Nach dem schockierenden Tod ihrer Eltern wächst sie auf der Blumenfarm ihrer Großmutter (Sigourney Weaver) auf. Schließlich geht sie dem dunklen Geheimnis ihrer Familie auf den Grund.

Die besten Amazon-Serien 2023 – Platz 1: Daisy Jones and the Six

Amazon Prime Video Daisy Jones and The Six

Die beste Amazon-Serie des Jahres ist mit 7.85 Punkten das fesselnde Rock-Drama Daisy Jones and The Six. Die Story begibt sich auf die Spuren einer fiktiven Band, die sich in den 70ern nach einem rasanten Aufstieg und rauschenden Erfolgen überraschend trennte. Mit den eigens für die Serie geschaffenen Songs und der grandiosen Chemie zwischen den Hauptdarstellenden Riley Keough und Sam Claflin begeisterte die Serie weltweit Millionen von Fans.

Bonus: Eine der besten Amazon-Serien des Jahres ist immer noch viel zu unbekannt

Für eines der absoluten Serien-Highlights des Jahres, egal ob Amazon, Netflix oder Disney+, hat leider die Anzahl an Bewertungen nicht gereicht: Die extrem kreative und zum Schreien komische Reality-Sitcom Jury Duty auf Amazons Gratis-Streamingdienst Freevee kann trotz einer Wertung von 7.44 Punkten nur 48 Bewertungen aufweisen, fesselte ab April 2023 aber dennoch unzählige Zuschauende.

Amazon Freevee Jury Duty

In der Serie wird ein junger Mann zum Jury-Mitglied berufen. Er weiß nicht, dass er von Schauspielenden umgeben ist, die sich bei der Verhandlung des fiktiven Falles an Skurrilitäten übertreffen.

Podcast: Die besten Serien 2023 im Rückblick

Vom Serien-Blockbuster bis zum absoluten Geheimtipp: Wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 23 besten Serien vor, die es im Jahr 2023 zu entdecken gab. Hier könnt ihr Teil 1 des großen Jahresrückblicks anhören:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob Horror-Überflieger The Last of Us, Piraten-Hit One Piece, das meisterhafte Succession-Finale oder geniale Sci-Fi-Entdeckungen. Diese Highlights von Netflix, Amazon, Disney+ und Co. dürft ihr als Serien-Fans nicht verpassen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.