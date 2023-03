Den besten Action-Film 2022 und seinen kultigen Vorgänger gibt es jetzt in neuer Kollektion zusammen auf Blu-ray und DVD

Den beliebten Kampfpiloten-Action-Klassiker Top Gun und seinen letztjährigen Nachfolger Top Gun: Maverick gibt es seit dem 30. März in einer neuen 2-Movie-Collection zu kaufen.

Top Gun: Maverick hat sich als Fortsetzung des Action-Klassikers Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel von 1986 als echter Kassenschlager und mindestens wohl bester Action-Film des letzten Jahres entpuppt.

Nachdem es beide Filme bereits in unterschiedlichen Disc-Versionen fürs Heimkino gab, ist nun eine neue 2-Movie-Collection mit beiden Titeln auf DVD, Blu-ray in Full HD sowie 4K/UHD erschienen. Diese könnt ihr laut Preisvergleichsseiten derzeit mit am günstigsten bei Amazon bestellen, und zwar je nach Edition für 19,99 Euro, 24,98 Euro respektive 35,99 Euro vor Versand.

Das bietet die Top Gun 2-Movie-Collection



Alle Versionen bieten beide Filme mit insgesamt 3 Stunden und 59 Minuten Laufzeit, allerdings gibt es bei der 4K/UHD-Fassung wie üblich zusätzlich noch eine normale Blu-ray in Full HD dazu. Auch ist hier das meiste Bonusmaterial dabei, das bei der normalen Blu-ray-Fassung etwas und bei der DVD-Version deutlich abgespeckt ist.



Derweil bieten alle Editionen ein Wendecover, während man auf weitere physische Extras, wie bei der fast 100 Euro teureren Superfan-Collection, verzichten muss. Weitere Details zum Umfang finden sich auf den jeweiligen Shop-Seiten.

Warten auf Top Gun 3



Ob für Fans der Kampfpiloten-Actionfilme nach Top Gun: Maverick unterdessen noch weiteres Futter in Form eines dritten Teils folgt, ist unterdessen offiziell noch offen: Für Hauptdarsteller und Mitproduzent Tom Cruise steht zunächst einmal Mission: Impossible 8 auf dem Programm, doch mit fast anderthalb Milliarden US-Dollar Einspielergebnis bei "Top Gun 2" erscheint eine weitere Fortsetzung nicht unwahrscheinlich. Dabei sorgten auch bereits die Dreharbeiten zu Top Gun: Maverick für tränenreiche Freudenmomente bei Tom Cruise.

