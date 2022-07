Der beste Horrorfilm der 2010er Jahre neu bei Amazon – und 25 weitere Filme und Serien

Was gibt es diese Woche neu bei Amazon Prime? Wir haben uns die neuen Streaming-Filme und Serien angeschaut und stellen euch ein paar Highlights vor.

Amazon Prime hat in den vergangenen Tagen sein Streaming-Angebot aufgestockt. Zum Wochenende wollen wir daher ein paar Empfehlungen aussprechen. Denn unter den neuen Filmen und Serien befinden sich einige sehenswerte Sachen. Und am Sonntag stößt sogar der Mega-Blockbuster Godzilla 2: King of the Monsters dazu.

Neu bei Amazon Prime: Ein Unterschätzter Abenteuerfilm

Seit dieser Woche könnt ihr Die versunkene Stadt Z bei Amazon Prime streamen. Der fiebrige Abenteuerfilm von Ad Astra-Regisseur James Gray wartet mit Charlie Hunnam, Robert Pattinson und Tom Holland in den Hauptrollen auf. Leider hat er damals zu seinem Kinostart bei Weitem nicht die Aufmerksamkeit erhalten, die er verdient hat.

Die versunkene Stadt Z - Trailer (Deutsch) HD

Neu bei Amazon Prime: Ein herausragender Horrorfilm

Mit Der Babadook hat die australische Regisseurin Jennifer Kent einen unheimlich gruseligen wie aufwühlenden Horrorfilm geschaffen, der für uns sogar der beste Horrorfilme der 2010er Jahre ist. Schaurige Bilder und ein emotionaler Kern machen den Spuk des Babadook zu einer extrem einnehmenden Filmerfahrung.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Juli 2022

Wenn ihr auf der Suche nach frischen Streaming-Tipps bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. seid, dann haben wir hier eine ganze Reihe an Empfehlungen für euch.

Was sind die besten Serienstarts im Juli 2022? Wir haben die 20 größten Highlights für euch herausgesucht. Mit dabei sind die neue Resident Evil-Serie, ein Mystery-Hit für Lost-Fans sowie die beste Workplace-Comedy seit Brooklyn Nine-Nine.

