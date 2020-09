Der Dune-Trailer ist ganz nah: Bedrohlicher Teaser kündigt das Sci-Fi-Epos an

Morgen wird endlich der allererste Trailer zu Denis Villeneuves Dune veröffentlicht. Ein kurzer Teaser stimmt mit bedrohlicher Atmosphäre auf dieses lang erwartete Science-Fiction-Epos ein.

Ja, der Trailer zu Dune existiert wirklich, auch wenn wir die vergangenen Wochen und Monaten fast den Glauben daran verloren haben. Im Dezember soll das Science-Fiction-Epos von Regisseur Denis Villeneuve in die Kinos kommen. Morgen wird dieses Ereignis mit einen allerersten Trailer vorbereitet.

Um die Vorfreude zu schüren, hat Warner Bros. nun einen Teaser für besagten Trailer veröffentlicht. In 45 Sekunden erhalten wir einen düsteren Einblick in den Film. Richtige Szenen gibt es zwar abseits einer Einstellung von Timothée Chalamet noch keine zu sehen, dafür ziehen die Gesichter der einzelnen Figuren an uns vorbei.

Dune-Teaser stimmt auf den morgigen Trailer ein

Zusammen mit dem bedrohlichem Voice-over und der dramatischen Musik sieht das ganze schon mal ganz stimmig aus. Jetzt wird es höchste Zeit, dass uns Denis Villeneuve endlich ein paar konkrete Ausschnitte aus Dune zeigt, der - wie schon David Lynchs Verfilmung aus dem Jahr 1984 - auf dem gleichnamigen Roman von Frank Herbert basiert.

Schaut den Teaser-Trailer zu Dune:

Damit ihr auch ein paar Namen zu den Gesichtern habt, findet ihr nachfolgend den kompletten Dune-Cast:

Dune startet am 17. Dezember 2020 in den deutschen Kinos.

